U Iranu je danas pogubljen čovek optužen da je špijunirao za Izrael, objavljeno je u toj zemlji.

Novinska agencija iranskog pravosuđa Mizan javila je da je jedan čovek obešen zbog saradnje sa Mosadom.

"Hamidreza Sabet Esmaelipur, koji je uhapšen 29. aprila 2025. godine, obešen je zbog zločina špijunaže i obaveštajne saradnje u korist neprijateljske obaveštajne službe (Mosad) putem prenosa poverljivih dokumenata i informacija, nakon što je presudu potvrdio Vrhovni sud i kroz pravne postupke", navodi Mizan.

Broj pogubljenja Iranaca optuženih za špijunažu u korist Izraela značajno je porastao prošle godine, nakon rata Irana i Izraela koji je trajao 12 dana.