"ZAŠTO NE SPREČIŠ RUSE DA UZ STARLINK CILJAJU UKRAJINU?" Mask je zbog ovog pitanja nazvao poljskog diplomatu PRLJAVIM IMBECILOM, umešao se šef Stejt departmenta
Američki milijarder Ilon Mask nazvao je šefa poljske diplomatije Radoslava Šikorskog "slinavim imbecilom" nakon što je ovaj podelio izveštaj vašingtonskog Instituta za proučavanje rata (ISW) da ruske snage sve više koriste satelite Starlink za navođenje dronova u napadima na Ukrajinu.
Prema podacima ISW, ruske snage opremaju dronove, uključujući modele BM-35, Šahid i Molni, sistemima Starlink kako bi povećale njihov domet i preciznost.
Dronovi opremljeni Starlinkom mogu da pogode veći deo Ukrajine i dopru do delova Moldavije, Poljske, Rumunije i Litvanije kada se lansiraju sa teritorije pod kontrolom Rusije.
Nakon što je podelio izveštaj na Maskovoj društvenoj mreži X, Šikorski je imao poruku za njega.
- Hej, veliki čoveče, zašto ne sprečiš Ruse da koriste Starlink za ciljanje ukrajinskih gradova? Zarada od ratnih zločina mogla bi da našteti tvom brendu - poručio je Šikorski.
Mask je oštro odgovorio, nazivajući Šikorskog "slinavim imbecilom" i braneći Starlink kao "kičmu ukrajinskih vojnih komunikacija".
Mask i Šikorski se godinama javno svađaju o ulozi Starlinka koji se koristi tokom rata u Ukrajini.
U oktobru prošle godine, Mask je komentarisao mogućnost ograničavanja pristupa Ukrajine satelitskoj mreži.
- Moj sistem Starlink je kičma ukrajinske vojske. Čitava njihova linija fronta bi se urušila ako bih ga isključio - naveo je Mask na X.
Šikorski je odgovorio upozorenjem, poručivši da "ako se SpejsEks pokaže kao nepouzdan dobavljač", Poljska će biti "primorana da potraži druge dobavljače".
On je dodao je da Poljska godišnje plaća 50 miliona dolara za usluge Starlinka koje koristi Ukrajina.
Mask je uzvratio porukom.
- Ćuti, mali. Plaćaš samo delić troškova. I nema zamene za Starlink - napisao je milijarder.
Marko Rubio, državni sekretar SAD, uključio se u njihovu svađu na društvenoj mreži.
- Niko nije pretio da će isključiti Ukrajinu iz Starlinka - naveo je šef Stejt departmenta i optužio Šikorskog za širenje dezinformacija.
Rubio je dodao da bi bez Starlinka "Ukrajina davno izgubila ovaj rat, a Rusi bi sada bili na granici sa Poljskom".
Od početka potpune opšte invazije Rusije na Ukrajinu 2022. Starlink je bio ključno komunikaciono sredstvo Kijeva, povezujući trupe na bojnom polju i oslobođena područja.
Mask je više puta branio svoju tehnologiju, tvrdeći da je ona neophodna za funkcionisanje ukrajinske vojske.
Percepcija da je Starlink jedini provajder sposoban da održava satelitske komunikacije za Ukrajinu takođe je uticala na tržište.
Akcije francusko-britanskog satelitskog operatera Jutelsat, koji se pominje kao moguća alternativa, porasle su na 650 procenata početkom marta 2025. godine, što odražava interesovanje investitora za satelitske komunikacije u kontekstu rata.
