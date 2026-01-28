Slušaj vest

Tokom noći, Rusija je izvela napade na Ukrajinu bespilotnim letelicama i projektilima, pri čemu su u Kijevskoj oblasti poginule dve osobe, dok je grad Odesa drugi put zaredom bio meta napada, saopštili su ukrajinski zvaničnici u sredu.

Guverner Mikola Kalašnik je na Telegramu naveo da su u Kijevskoj oblasti život izgubili muškarac i žena, dok je četvoro drugih, uključujući dvoje dece, zatražilo hitnu medicinsku pomoć.

Bivši savetnik ukrajinskog Ministarstva unutrašnjih poslova, Anton Geraščenko, naveo je na društvenoj mreži X da su u Kijevu ubijeni muškarac i žena roditelji četvorogodišnjeg deteta, koje je sada ostalo siroče.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je Rusija tokom noći lansirala balistički projektil Iskander-M i 146 bespilotnih letelica, od kojih je protivvazdušna odbrana uništila 103. U Kijevu je pogođena stambena zgrada od 17 spratova, oštećeni su krov i prozori na gornjim spratovima.

Odesa proglasila dan žalosti

U Odesi, koja je proglasila dan žalosti nakon što su u noćnom napadu poginule tri osobe, ranjeno je troje ljudi, a oštećena je i lučka infrastruktura, navodi regionalni guverner i lider vojne uprave Serhij Lisak.

U Krivom Rogu dve osobe su povređene, a napad je oštetio infrastrukturni objekat i ostavio skoro 700 zgrada bez grejanja, rekao je vođa vojne uprave Oleksandr Vilkul.