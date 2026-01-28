SNAŽAN RUSKI NAPAD PROJEKTILIMA I DRONOVIMA NA UKRAJINU! Dete (4) ostalo siroče: Zastrašujući noćni udar na Kijevsku oblast i Odesu! (FOTO/VIDEO)
Tokom noći, Rusija je izvela napade na Ukrajinu bespilotnim letelicama i projektilima, pri čemu su u Kijevskoj oblasti poginule dve osobe, dok je grad Odesa drugi put zaredom bio meta napada, saopštili su ukrajinski zvaničnici u sredu.
Guverner Mikola Kalašnik je na Telegramu naveo da su u Kijevskoj oblasti život izgubili muškarac i žena, dok je četvoro drugih, uključujući dvoje dece, zatražilo hitnu medicinsku pomoć.
Bivši savetnik ukrajinskog Ministarstva unutrašnjih poslova, Anton Geraščenko, naveo je na društvenoj mreži X da su u Kijevu ubijeni muškarac i žena roditelji četvorogodišnjeg deteta, koje je sada ostalo siroče.
Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je Rusija tokom noći lansirala balistički projektil Iskander-M i 146 bespilotnih letelica, od kojih je protivvazdušna odbrana uništila 103. U Kijevu je pogođena stambena zgrada od 17 spratova, oštećeni su krov i prozori na gornjim spratovima.
Odesa proglasila dan žalosti
U Odesi, koja je proglasila dan žalosti nakon što su u noćnom napadu poginule tri osobe, ranjeno je troje ljudi, a oštećena je i lučka infrastruktura, navodi regionalni guverner i lider vojne uprave Serhij Lisak.
U Krivom Rogu dve osobe su povređene, a napad je oštetio infrastrukturni objekat i ostavio skoro 700 zgrada bez grejanja, rekao je vođa vojne uprave Oleksandr Vilkul.
Na jugoistoku, u Zaporožju, četiri osobe su ranjene u napadu u kojem je oštećeno najmanje 12 stambenih objekata, od kojih je deo ostao bez električne energije, objavio je guverner Ivan Fedorov. Grad je redovno na meti ruskih napada od početka invazije 2022. godine.
(Kurir.rs/Jutarnji.hr/Telegraf.rs)