Kompanija Meta je zaustavila korisnike Fejsbuka, Instagrama i Tredsa u deljenju baze podataka koja navodno sadrži hiljade imena i fotografija agenata Američke imigracione i carinske službe (ICE), pozivajući se na zaštitu privatnosti.

Svako ko je u utorak popodne pokušao da objavi sadržaj vezan za takozvanu ICE listu na Fejsbuku dobio je upozorenje da objava krši standarde zajednice ove platforme. Korisnici Instagrama i Tredsa dobili su poruku da objava nije mogla da se otpremi.

Portparol Mete Endi Stoun podelio je odredbe standarda zajednice koje se odnose na povrede privatnosti, a koje zabranjuju deljenje ili prikupljanje ličnih podataka pomoću kojih se može identifikovati neka osoba.

Odluka o ograničavanju linkova usledila je nakon nereda i ubistva u Mineapolisu, izazvanih operacijom ICE koja je dovela do hiljada hapšenja i dve smrtonosne pucnjave, dok su građani koristili društvene mreže i šifrovane aplikacije za razmenu poruka kako bi pratili kretanje vozila i agenata ICE.

Prvi je o blokiranju linkova ka „ICE listi“ izvestio časopis Vajerd u utorak.

"ICE lista" je internet-sajt koji tvrdi da prikuplja imena i fotografije zaposlenih u Ministarstvu unutrašnje bezbednosti Sjedinjenih Američkih Država. Njegov osnivač, Dominik Skiner, rekao je prošlog jula za Politiko da je sajt napravio kao način da se agenti ICE pozovu na odgovornost zbog mogućih zloupotreba ovlašćenja.

Administracija Donalda Trampa optužila je ovaj projekat za razotkrivanje privatnih podataka službenika i ugrožavanje njihovih života.

Ministarstvo unutrašnje bezbednosti nije odmah odgovorilo na zahtev za komentar.

Skiner je doveo u pitanje Metinu politiku zabrane objavljivanja linkova ka sajtovima koji sadrže lične podatke, ističući da Metine platforme nemaju problem sa objavljivanjem sajtova za pronalaženje ljudi, poput Belih stranica, koji dele brojeve telefona i podatke o članovima porodice.

"Ako postoji kršenje pravila, mi smo jedini koji su označeni, uprkos tome što drugi sajtovi dele još više podataka", naveo je Skiner za Politiko.

On veruje da je Meta počela da zabranjuje linkove ka "ICE listi" nakon što je sajt napravio stranicu za dostavljanje informacija o agentima ICE umešanim u smrtonosnu pucnjavu u kojoj je stradao Aleks Preti.