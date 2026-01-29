"NAPASTI IRAN BI BILO POGREŠNO": Oglasila se Turska i ukazuje na razloge zašto Vašinton ne bi trebalo da napadne Teheran
Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan upozorio je danas da bi napad SAD na Iran bio pogrešan i pozvao Vašington i Teheran da sporove postepeno reše diplomatski, javlja Al Džazira.
"Pogrešno je ponovo započinjati rat", rekao je Fidan u intervjuu za Al Džaziru.
Uprkos eskalaciji retorike, Fidan je ocenio da je diplomatsko rešenje i dalje moguće.
"Iran je spreman da ponovo pregovara o nuklearnom programu", rekao je turski ministar.
SAD su poslale nosač aviona USS Linkoln sa udarnom grupom u blizinu Irana, dok američki predsednik Donald Tramp nastavlja da preti napadom na zemlju.
Iranski zvaničnici su naveli da će uzvratiti "sveobuhvatnim" odgovorom.
Ministarstvo spoljnih poslova Turske saopštilo je u utorak u parlamentu da pravi pripreme za tampon zonu na granici sa Iranom, za slučaj da režim u Teheranu padne.
Ankara strahuje od talasa izbeglica, a Ministarstvo je obavestilo poslanike da obavlja pripreme "za sve eventualnosti".
(Kurir.rs/Beta)