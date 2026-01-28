Slušaj vest

Oluja Kristin ostavila je jutros više od 800.000 ljudi u centralnom i severnom Portugalu bez električne energije, rušila drveće i električne stubove, oštetila kuće i poremetila saobraćaj na auto-putevima i železnici, pre nego što se proširila ka unutrašnjosti Španije, saopštile su vlasti.

Jutro je obeleženo tragedijom u Vila Franca de Šira. Muškarac, koji je radio na distribuciji hleba, izgubio je život nakon što ga je pogodilo palo drvo. Incident se dogodio u trenutku velike meteorološke nestabilnosti koja je pogodila više regiona Portugala.

Službe civilne zaštite prijavile su oko 1.500 incidenata povezanih sa vremenskim neprilikama, izazvanih udarima vetra do 150 kilometara na čas, jakom kišom, pa čak i snegom, u zemlji sa skoro 11 miliona stanovnika.

Operater elektroenergetske mreže E-Redes saopštio je da tehničke ekipe rade na ponovnom uspostavljanju snabdevanja električnom energijom za oko 855.000 korisnika, nakon što su početni napori bili otežani teškim vremenskim uslovima.

Oluja se proširila ka Španiji

Oluja se potom proširila ka istoku, u Španiju, koja se i dalje bori sa posledicama oluje Džozef. U obalnom gradu Toremlinosu jaki vetrovi su u utorak oborili palmu, pri čemu je poginula jedna žena.

Više od 160 puteva širom Španije u sredu je bilo pogođeno snegom, uključujući 27 auto-puteva na glavnoj putnoj mreži, među njima i A-6, koji povezuje Madrid sa severozapadom zemlje. Sneg je prekrio i krovove u delovima centralnog Madrida, ali nije izazvao veće poremećaje.