Napetost raste na Bliskom istoku u očekivanju odluke američkog predsednika Donalda Trampa o Iranu, nakon što je armada na čelu sa nosačem aviona stigla u Indijski okean u zonu odgovornosti Centralne komande (CENTCOM) vojske SAD.

"USS Abraham Linkoln" je tu zajedno s udarnom grupom bojnih brodova i podmornicom prebačen iz Južnog kineskog mora, odakle je krenuo sredinom ovog meseca dok su u Iranu još trajali antivladini protesti koji su u međuvremenu ugušeni.

Nosač aviona je zajedno sa celom Trampovom armadom prešao na modalitet "Duh" (Ghost Mode) što ukazuje da se sprema za napad.

Indijska televizijska stanica na engleskom jeziku WION objasnila je šta modalitet "Duh" znači i šta sve poseduje "USS Abraham Linkoln".

Dolazak "Duha"

"USS Abraham Linkoln" je negde na Bliskom istoku, ali pronalaženje njegovih tačnih koordinata predstavlja izazov za protivnike.

Udarna grupa i sam nosač aviona primenjuju strogu kontrolu emisija (EMCON), što znači da gase elektronske signale kako bi se uklopili u pozadinske zvukove okeana, što otežava senzorima dugog dometa da ih pronađu.

Taktike obmane pomoću AIS

Savremeni bojni brodovi mogu da manipulišu Sistemom automatske identifikacije (AIS) koji koriste komercijalna plovila.

Lažnim prikazivanjem ovih signala, američki ratni brod može da izgleda kao trgovački tanker na digitalnim mapama ili prikazuje lokaciju koja je kilometrima daleko od stvarne pozicije, terajući tako Irance da jure "fantome".

Prednosti Graulera

Ključna prednost na "Linkolnu" predstavlja EA-18G Grauler, specijalizovani avion za elektronsko ratovanje.

Ovi mlazni avioni nose moćne kapsule za ometanje koje emituju elektronski šum na neprijateljskim frekvencijama.

Šum zatrpava radarske ekrane na zemlji, sprečavajući sisteme protivvazdušne odbrane (PVO) da identifikuju prave ciljeve.

Zaslepljivanje "očiju"

Iran se oslanja na mrežu obalskih radara za praćenje pretnji u Persijskom zalivu.

Američka Ratna mornarica koristi moćne sisteme za elektronske napade kako bi privremeno omela ili zaslepela ove senzore.

Ova tehnika stvara "mrtve zone" u mreži sistema za nadzor, omogućavajući avionima ili brodovima da manevrišu neprimećeno iako su u dometu radara.

Stvaranje lažnih flota

Sistemi za elektronsko ratovanje mogu da generišu višestruke lažne radarske podatke, poznate kao mamci.

Radarskom operateru koji prati ekran u Teheranu jedan američki brod može da izgleda kao desetak različitih plovila koja se kreću u različitim pravcima, primoravajući ga da pogađa koja od tačaka predtavlja pravu pretnju.

Stelt faktor

"Linkoln" nosi borbene avione F-35C Lajtning II, koji su opremljeni stelt tehlologijom i praktično nevidljivi za radar.

Ovi avioni mogu da prodru u neprijateljski vazdušni prostor kako bi prikupili obaveštajne podatke ili pogodili ciljeve bez aktiviranja sistema za rano upozoravanje, delujući tako dok nosač aviona ostaje daleko od obale.

Prekid veza sa komandom

U potencijalnom sukobu, udarna grupa može da ometa komunikacione frekvencije koje iranski komandanti koriste za razgovor sa svojim operaterima dronova ili raketnim jedinicama.

Prekidom ovih digitalnih veza američka Ratna mornarica može da izoluje neprijateljske jedinice na prvoj liniji fronta, ostavljajući ih bez naređenja komandanata ili podataka o tome šta treba da ciljaju.

Skremblovanje GPS

Precizno navođene rakete oslanjaju se na GPS satelite da bi pronašle svoje ciljeve.

Odbrambeni sistemi "Linkolna" mogu da na ograničenom prostoru ometaju ili skrembluju GPS signale.

To dovodi do toga da nadolazeći projektili skrenu sa puta, značajno smanjujući preciznost neprijateljskih dronova i raketa dugog dometa.

Aegis štit

U pratnji nosača aviona su razarači opremljeni borbenim sistemom Aegis.

Ova napredna kombinacija računara i radara ne samo da prati stotine ciljeva istovremeno, već može i da koordiniše elektronske napade, stvarajući zaštitnu digitalnu kupolu koja štiti celu flotu od neprijateljskog špijuniranja.

Tihi nadzor

Dok zbunjuje neprijatelja, "Linkoln" pažljivo "sluša" koristeći pasivne senzore.

Ovi sistemi otkrivaju elektromagnetne emisije iranskih radara i radio uređaja bez potrebe da i sami odašilju signal, što američkoj Ratnoj mornarici omogućuje da mapira neprijateljske položaje dok je elektronika ugašena.

(Kurir.rs/WION/Preveo i priredio: N. V.)

