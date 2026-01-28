Slušaj vest

Slovački premijer Robert Fico je prošle nedelje na samitu EU rekao liderima da ga je sastanak sa Donaldom Trampom šokirao zbog mentalnog stanja američkog predsednika, reklo je pet evropskih diplomata upoznatih sa razgovorom.

Fico, jedan od retkih lidera EU koji često podržava Trampov stav o slabostima Evrope, bio je zabrinut zbog „psihološkog stanja“ američkog predsednika, rekla su dvojica diplomata. Fico je upotrebio reč „opasan“ da opiše kako je američki predsednik delovao tokom njihovog sastanka oči u oči na Trampovom imanju Mar-a-Lago na Floridi 17. januara, prema dvojici diplomata.

Razgovor između Fica i njegovih evropskih kolega održan je 22. januara u Briselu na marginama vanrednog samita EU, organizovanog da se razgovara o transatlantskim odnosima nakon Trampovih pretnji da pripoji Grenland. Lideri su na tom sastanku pokušali da smire tenzije nakon što je američki predsednik dan ranije povukao pretnju da uvede tarife nekim evropskim zemljama zbog tog pitanja.

Slovački premijer dao je svoje izjave u posebnom, neformalnom krugu između nekoliko lidera i ključnih zvaničnika EU, a ne tokom formalnog okruglog stola, rekli su diplomati. Iako nijedan od diplomata koji su govorili za Politiko nije bio prisutan, pojedinačni lideri su ih naknadno informisali o sadržaju razgovora.

Svi diplomati su anonimni kako bi mogli otvoreno da razgovaraju o poverljivim razmenama između lidera. Oni dolaze iz četiri različite vlade EU, a peti je visoki zvaničnik EU. Svi su rekli da nisu znali detalje šta je Tramp tačno rekao Ficu da bi izazvalo njegovu reakciju.

Ficove izjave su posebno značajne jer je on među najpro-Trampovijim evropskim političarima, hvaleći svoj pristup američkom predsedniku u video snimku na Fejsbuku nakon sastanka u Mar-a-Lagu i izražavajući podršku Vašingtonovom pristupu ratu Rusije i Ukrajine. Pre godinu dana, Fico je govorio na Conservative Political Action Conference i rekao Amerikancima: „Vaš predsednik čini Evropi veliku uslugu.“

Fico: To su laži portala Politiko

Fico je u sredu na X napisao: „Moram odlučno da odbacim laži portala Politiko o tome kako sam ocenio moj sastanak sa predsednikom SAD D. Trampom na neformalnom samitu u Briselu. Niko ništa nije čuo, niko ništa nije video, nema svedoka, ali ništa nije sprečilo portal Politiko da izmisli laži.“

Fico je dodao: "Nisam govorio na neformalnom samitu u Briselu. Slažem se sa mnogim strategijama američkog predsednika, ali sa nekima se ne slažem. Iskreno sam očekivao da će nakon moje oštre izjave o Venecueli moja poseta SAD biti otkazana. To se nije desilo, što me čini da još više cenim sastanak sa američkim predsednikom."

Portparolka Bele kuće Anna Kelly izjavila je: