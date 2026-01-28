Slušaj vest

Premijer Velike Britanije Kir Starmer doputovao je danas u Kinu gde će boraviti u zvaničnoj poseti do subote i sastati se sa najvišim državnim zvaničnicima.

To su preneli britanski javni servis BBC i kineska novinaska agencija Sinhua.

Ovo je prva poseta britanskog premijera Kini, nakon posete Tereze Mej 2018. godine.

Britanski premijer Kir Starmer u poseti Kini Foto: Kin Cheung/Pool AP, Carl Court/Pool Getty

Poseta nakon što su Indija i EU dogovorile sporazum

Ova poseta dešava se nakon štu su Evropska unija i Indija objavile da su dogovorile značajan trgovinski sporazum posle skoro dve decenije povremenih trgovinkih pregovora, a zbog obostrane težnje za jačanjem veza u vreme napetih odnosa sa SAD.

Starmer je novinarima u avionu pre sletanja rekao da želi "sveobuhvatan i dosledan pristup Kini, umesto da se kreću od zlatnog do ledenog doba".

Najavljeno je da će se sastati sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, premijerom Li Ćijangom, predstavnicima privredne zajednice, te da će otputovati i u Šangaj.

Poseta se realizuje u vreme pojačanih trgovinskih napetosti, s obzirom na to da su SAD prošle nedelje zapretilе Kanadi uvođenjem 100 odsto carina, nakon što je premijer Mark Karni postigao strateško partnerstvo sa Kinom.

Kanadski premijer Mark Karni održao govor na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu 2026. Foto: GIAN EHRENZELLER/KEYSTONE

Takođe se očekuje da tokom sastanaka Starmer pokrene pitanja ljudskih prava - iako je tokom leta odbio da ulazi u detalje. Nakon posete Kini odlazi u Japan gde će se sastati sa premijerkom Sanae Takači.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlanetaEVROPSKE DIPLOMATE TVRDE DA JE ROBERT FICO BIO ŠOKIRAN TRAMPOVIM MENTALNIM ZDRAVLJEM: Oglasio se i premijer Slovačke!
Fico Tramp.jpg
PlanetaSVE O "LINKOLNU" ŠTO TREBA DA ZNATE VI, A JOŠ VIŠE IRAN Kako je Trampov nosač aviona postao DUH, zašto će umesto jednog broda Teheran VIDETI 10 i šta ga štiti?
x EPA Mass Communication Specialist .jpg
PlanetaSNAŽAN RUSKI NAPAD PROJEKTILIMA I DRONOVIMA NA UKRAJINU! Dete (4) ostalo siroče: Zastrašujući noćni udar na Kijevsku oblast i Odesu! (FOTO/VIDEO)
Odesa (9).jpg
PlanetaDRVO PALO NA RAZNOSAČA HLEBA I UBILO GA! Strašno nevreme u Portugalu, rastureni automobili u paramparčad - Španija spremna za uragan (VIDEO)
102 EPA Carlos Barroso.jpg