Premijer Velike Britanije Kir Starmer doputovao je danas u Kinu gde će boraviti u zvaničnoj poseti do subote i sastati se sa najvišim državnim zvaničnicima.

To su preneli britanski javni servis BBC i kineska novinaska agencija Sinhua.

Ovo je prva poseta britanskog premijera Kini, nakon posete Tereze Mej 2018. godine.

Poseta nakon što su Indija i EU dogovorile sporazum

Ova poseta dešava se nakon štu su Evropska unija i Indija objavile da su dogovorile značajan trgovinski sporazum posle skoro dve decenije povremenih trgovinkih pregovora, a zbog obostrane težnje za jačanjem veza u vreme napetih odnosa sa SAD.

Starmer je novinarima u avionu pre sletanja rekao da želi "sveobuhvatan i dosledan pristup Kini, umesto da se kreću od zlatnog do ledenog doba".

Najavljeno je da će se sastati sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, premijerom Li Ćijangom, predstavnicima privredne zajednice, te da će otputovati i u Šangaj.

Poseta se realizuje u vreme pojačanih trgovinskih napetosti, s obzirom na to da su SAD prošle nedelje zapretilе Kanadi uvođenjem 100 odsto carina, nakon što je premijer Mark Karni postigao strateško partnerstvo sa Kinom.

Takođe se očekuje da tokom sastanaka Starmer pokrene pitanja ljudskih prava - iako je tokom leta odbio da ulazi u detalje. Nakon posete Kini odlazi u Japan gde će se sastati sa premijerkom Sanae Takači.