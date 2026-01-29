Slušaj vest

Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je danas da NATO treba da bude više evropski kako bi održao snagu i da Evropa mora da se prilagodi novoj realnosti posle strukturnih promena koje su "potresle transatlantske odnose do temelja".

Kalas je rekla da će SAD ostati partner i saveznik EU, ali da Evropa nije više glavni centar gravitacije Vašingtona.

"Svi smo dobro svesni političkih pitanja koja ograničavaju našu saradnju. Ali posebno sada, kada SAD gledaju ka inostranstvu i van Evrope, NATO mora da postane više evropski da bi održao svoju snagu. Evropa mora da deluje", rekla je Kalas na godišnjoj konferenciji Evropske odbrambene agencije.

Kalas je kazala da EU treba da uskladi napore sa NATO da bi bili komplementarni i da pokaže kako "poseban evropski stub daje dodatnu vrednost kroz veću podelu tereta i vojnu snagu na evropskom kontinentu".

Šefica diplomatije EU je rekla da je postalo "bolno jasno" da će Rusija biti velika bezbednosna pretnja duži period, da Bliski istok ostaje "potpuno nepredvidiv", a da Kina ostaje "dugoročni izazov" jer predstavlja rizik za evropski ekonomski model, preti zemljama u Istočnom i Južnom kineskom moru i podržava ruski rat protiv Ukrajine.

"Verovatno najveća promena u fundamentalnoj reorijentaciji dešava se preko Atlantika: preispitivanje koje je potreslo transatlantske odnose do temelja", kazala je Kalas.

Ona je istakla da EU želi jake transatlantske veze i da će SAD će ostati partner i saveznik Evrope, ali da Evropa mora da se prilagodi novim realnostima.

"Evropa više nije glavni centar gravitacije Vašingtona. Ova promena traje već neko vreme. Ona je strukturna, a ne privremena", kazala je Kalas.

Ti događaji stavljaju veliko opterećenje na međunarodne norme, pravila i institucije koje ih sprvode, dodala je Kalas, ocenjujući da je veoma realan rizik od "potpunog povratka politici prisilne moće, sferama uticaja i svetu u kojem vlada zakon jačega".