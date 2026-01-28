AMERIKA OSLOBODILA RUSKE MORNARE! "Zahvalni smo predsedniku SAD Donaldu Trampu" (VIDEO, FOTO)
Dva ruska državljana koja su bila na naftnom tankeru Marinera, koji su američke specijalne snage zaplenile početkom januara, su oslobođena, saopštila je zvanična Rusija.
Američke trupe ukrcale su se na Marineru — brod koji je prvobitno bio poznat kao Bela 1 — između Islanda i Škotske dok je plovio ka Rusiji.
Operacija je usledila nakon što su američke snage izvršile vojnu akciju u Venecueli, otele Nikolasa Madura sa vlasti i dovele ga u Njujork na suđenje.
Sada rusko Ministarstvo spoljnih poslova tvrdi da su ruski članovi posade, koji su bili pritvoreni tokom racije na brodu, pušteni na slobodu.
Takođe u petak, predsednik Donald Tramp je rekao da je otkazao ono što je opisao kao „ranije očekivanu drugu talas napada“ na Venecuelu, nakon oslobađanja velikog broja "političkih zatvorenika u Venecueli“.
Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova, Marija Zaharova, izjavila je:
"U odgovoru na naš apel, predsednik SAD Donald Tramp je odlučio da oslobodi dva ruska državljanina iz posade tankera Marinera, koji su bili zadržani od američke strane tokom operacije u severnom Atlantiku. Pozdravljamo ovu odluku i izražavamo zahvalnost američkom rukovodstvu. Sada hitno radimo na svim praktičnim pitanjima vezanim za brzo vraćanje naših sunarodnika u domovinu."
(Kurir.rs/SkyNews/P.V.)