U udaljenom divljem području Tasmanije, na zapadnoj obali australijskog ostrva, pronađeni su ljudski ostaci za koje se veruje da pripadaju belgijskoj planinarki Selin Kremer (31), koja je nestala još u junu 2023. godine. Otkriće je saopštila tasmanijska policija, a ostaci su locirani u blizini Vodopada Filozofa kod Kradl planina, na istom mestu gde je Kremer poslednji put viđena, prenosi Guardian.

Selin Kremer, iskusna planinarka i avanturistkinja, poslednji put je viđena 17. juna 2023. godine kada je krenula na relativno kratku šetnju do vodopada "Filozofa", staza koja se smatra umereno teškom i obično traje oko sat vremena u oba smera. Njen beli SUV pronađen je na parking prostoru kod vodopada 27. juna, a podaci sa mobilnog telefona pokazali su da je vozilo stajalo tamo još od 20. juna. 26. juna, prijavljen je njen nestanak.

Ubrzo nakon toga pokrenuta je masovna potraga koja je uključivala policiju, volontere, spasilačke timove, helikoptere, dronove i specijaliste za brze vode. Pretraga je zvanično obustavljena 10. jula 2023. jer su stručnjaci procenili da Kremer, s obzirom na ekstremne vremenske uslove zime u Tasmaniji, nije mogla preživeti duže od nekoliko dana.

Potraga nije nikada u potpunosti prestala u očima javnosti i porodice. Krajem 2025. godine grupa volontera, uključujući prijatelje Selin iz Belgije i lokalne istraživače, pokrenula je privatnu akciju. U decembru 2025. pronašli su njen mobilni telefon i improvizovano sklonište u istoj oblasti, što je dalo novi impuls pretragama.

Danas, 28. januara 2026, planinar-volonter koji je učestvovao u tim naporima pronašao je ono što se pretpostavlja da su ljudski ostaci. Patolog je pregledao fotografije sa lica mesta i potvrdio da se radi o ljudskim ostacima, ali formalna forenzička analiza i DNK testiranje još nisu obavljeni kako bi se sa sigurnošću utvrdilo da li pripadaju Selin Kremer.

Inspektor Endrju Hanson iz tasmanijske policije izjavio je:

- Razumemo koliko je ovo bolno otkriće za porodicu i najbliže. Ipak, nadamo se da će pružiti neke odgovore nakon toliko vremena. Zahvaljujemo se ogromnoj posvećenosti volontera i zajednice koji nisu odustajali.