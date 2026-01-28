"KA IRANU IDE ARMADA VEĆA OD ONE POSLATE NA VENECUELU"! Tramp kaže da će Teheran proći "MNOGO GORE" nego u operaciji PONOĆNI ČEKIĆ "Biće brzo i nasilno" (FOTO)
Američki predsednik Donald Tramp objavio je najnovije upozorenje Iranu.
On je na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) napisao da "ogromna armada" ide ka toj zemlji.
- Kreće se brzo, moćno i sa ciljem. To je veća flota, na čelu sa čuvenim nosačem aviona "Abraham Linkoln", od one poslate na Venecuelu. Kao i u slučaju Venecuele, spremna je, voljna i sposobna da hitro ispuni svoju misiju, brzo i nasilno, ako je potrebno. Nadam se da će Iran brzo "sesti za sto" i ispregovarati pošten i pravičan sporazum - BEZ NUKLEARNOG ORUŽJA - onaj koji je dobar za sve strane. Vreme ističe, a ono je stvarno ovde ključno! Kao što sam već jednom rekao Iranu, SKLOPITE SPORAZUM! Oni to nisu učinili 9i usledila je operacija "Ponoćni čekić", veliko uništenje Irana. Sledeći napad će biti mnogo gori! Ne dozvolite da se to opet dogodi. Hvala vam na pažnji. Predsednik DONALD TRAMP - poručio je šef Bele kuće.
Napetost raste na Bliskom istoku u očekivanju odluke Trampa o Iranu, nakon što je armada na čelu sa nosačem aviona stigla u Indijski okean u zonu odgovornosti Centralne komande (CENTCOM) vojske SAD.
"USS Abraham Linkoln" je tu zajedno s udarnom grupom bojnih brodova i podmornicom prebačen iz Južnog kineskog mora.
Odatle je krenuo sredinom ovog meseca dok su u Iranu još trajali antivladini protesti koji su u međuvremenu ugušeni.
Nosač aviona je zajedno sa celom Trampovom armadom prešao na modalitet "Duh" (Ghost Mode) što ukazuje da se sprema za napad.
Indijska televizijska stanica na engleskom jeziku WION objasnila je šta modalitet "Duh" znači i šta sve poseduje "USS Abraham Linkoln".
