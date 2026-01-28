- Kreće se brzo, moćno i sa ciljem. To je veća flota, na čelu sa čuvenim nosačem aviona "Abraham Linkoln", od one poslate na Venecuelu. Kao i u slučaju Venecuele, spremna je, voljna i sposobna da hitro ispuni svoju misiju, brzo i nasilno, ako je potrebno. Nadam se da će Iran brzo "sesti za sto" i ispregovarati pošten i pravičan sporazum - BEZ NUKLEARNOG ORUŽJA - onaj koji je dobar za sve strane. Vreme ističe, a ono je stvarno ovde ključno! Kao što sam već jednom rekao Iranu, SKLOPITE SPORAZUM! Oni to nisu učinili 9i usledila je operacija "Ponoćni čekić", veliko uništenje Irana. Sledeći napad će biti mnogo gori! Ne dozvolite da se to opet dogodi. Hvala vam na pažnji. Predsednik DONALD TRAMP - poručio je šef Bele kuće.