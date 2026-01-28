Slušaj vest

Od srede ujutru, službenici Federalne kancelarije kriminalističke policije (BKA), postupajući u ime javnog tužilaštva, pretražuju sedište banke u Frankfurtu na Majni i filijalu banke u Berlinu.

Prema informacijama Špigla, oko 30 istražitelja u civilu ušlo je u sedište banke u centru Frankfurta na Majni neposredno posle 10 časova.

Kako je kancelarija javnog tužioca u Frankfurtu na Majni navela u odgovoru na upit, nadležni organi sprovode istragu „protiv još uvek nepoznatih zvaničnika i zaposlenih u Dojče banci“ zbog sumnje na pranje novca.

Prema saopštenju, banka je navodno u prošlosti održavala poslovne odnose sa stranim kompanijama za koje se sumnja da su „korišćene u svrhu pranja novca“.

Javno tužilaštvo je saopštilo da u ovom trenutku ne može dati više detalja.

Špigel: Racija povezana sa kompanijama ruskog oligarha Romana Abramoviča

Prema izvorima upoznatim sa situacijom, operacija se smatra veoma poverljivom.

Špigel je saznao da je racija povezana sa kompanijama koje istražitelji pripisuju ruskom oligarhu Romanu Abramoviču.

On je na listi sankcija Evropske unije od proleća 2022. Njegovi advokati su u početku odbili da komentarišu.