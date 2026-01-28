Slušaj vest

Predsednik Rusije Vladimir Putin na razgovorima u Kremlju danas je čestitao privremenom predsedniku Sirije Ahmedu al-Šari "na uspesima na putu obnove teritorijalnog integriteta zemlje".

"Pažljivo smo pratili vaše napore u vezi sa obnovom teritorijalnog integriteta Sirije, želim da vam čestitam što ovaj proces dobija zamah“, rekao je Putin na početku razgovora sa al-Šarom. On je istakao da je u Rusiji 'uvek podržavano obnavljanje teritorijalnog integriteta Sirije'.

"Podržavamo u ovom pravcu sve vaše napore. Nadam se da je integracija Zaefratje (severo‑istočne Sirije uz reku Eufra), bez sumnje, najvažniji korak u tom pravcu i da će doprineti obnovi teritorijalnog integriteta Sirije u celini. Čestitamo vam na tome“, rekao je Putin.

"Vreme od našeg prethodnog susreta nije prošlo uzalud, mnogo je urađeno sa stanovišta obnove naših međudržavnih odnosa, uspelo je da se s 'mrtve tačke' pomeri i nivo saradnje u ekonomskoj sferi“, rekao je Putin.

Ruski lider je istakao da dve zemlje ulažu napore za razvoj odnosa u svim pravcima.

"Sada, u novim realnostima, zahvaljujući, između ostalog, i pre svega vašim naporima, odnosi između Rusije i Sirije se razvijaju"“, rekao je on povodom toga.

Al-Šara je odgovorio:

„Rusija, naravno, igra veliku ulogu u Siriji, u stabilizaciji situacije ne samo u Siriji, već i u regionu. Naš region veoma treba stabilizaciju, zato vam veliko hvala, gospodine predsedniče, na vašim naporima u ovom pitanju“, rekao je aš-Šara na početku razgovora sa predsednikom RF Vladimirom Putinom u sredu.