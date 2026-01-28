Slušaj vest

Dr Džerald V. (67), anesteziolog iz Benshajma, ponovo se nalazi u pritvoru nakon što je Savezni sud pravde (BGH) poništio prvobitnu presudu protiv njega.

Lekar je uhapšen u sredu ujutru u svojoj kući, zbog smrti devojčice Emilije koja je preminula nakon što joj je kod zubara dat anestetik.

Prema optužnici, boca anestetika je već bila kontaminirana kvascem, kao i još dvema drugim bakterijama, a istim lekom lečeno je još troje dece.

Na prvom suđenju u Regionalnom sudu u Frankfurtu, dr Džerald V. je osuđen na deset i po godina zatvora, između ostalog za ubistvo iz nehata i pokušaj ubistva iz nehata.

Javno tužilaštvo se žalilo tražeći da lekar bude osuđen za ubistvo. Savezni sud pravde (BGH) je presudu poništio, navodeći da je potrebno ispitati "da li je okrivljeni delovao sa namerom da prikrije zločin ili su drugi niži motivi bili odlučujući za njegove postupke".

Viši javni tužilac Dominik Mis potvrdio je za Bild da je, nakon odluke BGH-a od 14. januara 2026. godine, ponovo podnet zahtev za hapšenje.

Nemačka policija na terenu Foto: Profimedia

Slučaj male Emilije šokirao je mnoge roditelje u Nemačkoj. U septembru 2021. godine, četvorogodišnja Emilija je sa majkom otišla kod zubara u Kronbergu. Devojčica je imala zubobolju, ali se plašila bušilice. Anesteziolog dr. Džerald V. dao je detetu anestetik, koji je, kako se kasnije ispostavilo, bio kontaminiran. Emilija je preminula nakon zahvata.

Na prvom suđenju u Frankfurtu, dr Džerald V. je delovao arogantno i nije se kajao.

Nakon poništavanja presude, lekar se sada suočava sa znatno ozbiljnijim posledicama. Ukoliko bude osuđen, preti mu doživotna robija.