Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine pozvalo je ambasadora Mađarske u toj zemlji da odbaci navode Budimpešte o ukrajinskom mešanju u predstojeće parlamentarne izbore u Mađarskoj.

Premijer Mađarske Viktor Orban je u poslednjih nekoliko nedelja intenzivno kritikovao Ukrajinu i hteo da poveže lidera opozicije Petera Mađara sa Kijevom i Evropskom unijom tokom predizborne kampanje, prenosi agencija Rojters.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je zauzvrat optužio Orbana da pokušava da "proda evropske interese", na šta mu je premijer Mađarske odgovorio da je "čovek u očajnoj poziciji".

Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto kritikovao je današnji poziv Kijeva i naveo da "moramo biti spremni na to da će Ukrajinci nastaviti svoje otvoreno i grubo mešanje u aprilske izbore u interesu stranke Tisa".

Predizborne ankete pokazuju da Tisa, opoziciona stranka desnog centra, vodi u podršci, a da je iza nje Orbanova stranka Fides.

(Kurir.rs/Beta)

