Premijer Velike Britanije Kir Starmer izjavio je danas, na početku četvorodnevne posete Kini, da London ne mora da bira između SAD i Kine.

"Ja sam pragmatičar, britanski pragmatičar koji primenjuje zdrav razum", rekao je Starmer.

Starmer je prvi premijer Velike Britanije koji je posetio Peking od 2018. godine.

Odnosi Pekinga i Londona su se pogoršali u međuvremenu zbog rastuće zabrinutosti zbog kineske špijunaže, podrške Pekinga Rusiji u ratu u Ukrajini i suzbijanja građanskih sloboda u Hong Kongu, bivšoj britanskoj koloniji.

Ambasador Kine u Londonu Dženg Ceugang ranije ove nedelje je izjavio da ti problemi postoje, ali da obe strane traže zajednički jezik.

Starmer, čija vlada ima poteškoća da ostvari ekonomski rast koji je obećala, u Kinu dovodi delegaciju od više od 50 britanskih biznismena, uključujući rukovodioce kompanija Britiš Ervejz, HSBC banke i Jaguar Land Rover.

Starmer će otići i u Šangaj "finansijsku prestonicu Kine", a imaće i sastanak sa predsednikom Kine Si Đinpingom.

Starmer je rekao članovima delegacije da svi oni trenutno "stvaraju istoriju".

"U našem je nacionalnom interesu da sarađujemo sa Kinom", rekao je on, dodajući da taj odnos donosi "ogromne mogućnosti", ali i da će morati da se "poradi na razlikama".