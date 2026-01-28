Slušaj vest

Avion kompanije British Airways na letu iz Las Vegasa za London izgubio je jedan točak stajnog trapa tokom poletanja, ali uprkos ozbiljnom tehničkom incidentu, avion je bezbedno nastavio let i bezbedno sleteo na aerodrom Hitrou.

Incident se dogodio u nedelju uveče na Međunarodnom aerodromu Hari Rid u Las Vegasu.

Snimci uživo prikazuju trenutak kada se zadnji točak na desnoj strani glavnog stajnog trapa odvaja od aviona i pada na pistu dok avion počinje da se uzdiže.

Avion je bio Airbus A350-1000 na letu BA274, koji je nastavio putovanje ka Velikoj Britaniji uprkos gubitku točka.

Avion je stigao u London 27 minuta ranije nego što je predviđeno, i tokom leta nije bilo bezbednosnih problema. Putnici i posada nisu bili u opasnosti.

British Airways je potvrdio incident i naglasio da je bezbednost putnika i posade njihov apsolutni prioritet. Dodali su da u potpunosti sarađuju sa vlastima kako bi utvrdili uzrok kvara.

Opali točak je od tada pronađen na aerodromu, a prema dostupnim informacijama, nije bilo povređenih niti materijalne štete na zemlji.