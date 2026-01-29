Slušaj vest

Član Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i direktor Kancelarije Centralne komisije za spoljne poslove Vang Ji rekao je da bi Kina i Francuska zajedno trebalo da unesu stabilnost u turbulentni svet.

Tokom telefonskog razgovora sa Emanuelom Bonom, diplomatskim savetnikom francuskog predsednika, Vang je konstatovao da je od početka ove godine međunarodna situacija pretrpela velike promene, sa turbulencijama i neredima u porastu, prenosi kineski dnevnik Global Times.

Vang je ukazao da bi Kina i Francuska kao zemlje koje teže nezavisnosti i autonomiji, trebalo da ojačaju komunikaciju i koordinaciju, zajednički utiču na veću globalnu stabilnost i bolje iskoriste strateške prednosti međusobnih odnosa, prenela je ranije kineska državna novinska agencija Sinhua.

Vang je naglasio da su Kina i EU partneri, a ne rivali što dokazuje činjenica o više od 50 godina plodne saradnje.

"Kina i EU dele identične ili slične stavove o mnogim pitanjima, uključujući promociju multipolarnog sveta. Obe strane su sposobne da pravilno reše konkretne trgovinske sporove kroz dijalog i koordinaciju", rekao je Vang i dodao da bi u trenutnim okolnostima Kina i EU trebalo dodatno da unaprede dijalog, izgrade međusobno poverenje i prodube saradnju.