Slušaj vest

Član Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i direktor Kancelarije Centralne komisije za spoljne poslove Vang Ji rekao je da bi Kina i Francuska zajedno trebalo da unesu stabilnost u turbulentni svet.

Tokom telefonskog razgovora sa Emanuelom Bonom, diplomatskim savetnikom francuskog predsednika, Vang je konstatovao da je od početka ove godine međunarodna situacija pretrpela velike promene, sa turbulencijama i neredima u porastu, prenosi kineski dnevnik Global Times.

Vang je ukazao da bi Kina i Francuska kao zemlje koje teže nezavisnosti i autonomiji, trebalo da ojačaju komunikaciju i koordinaciju, zajednički utiču na veću globalnu stabilnost i bolje iskoriste strateške prednosti međusobnih odnosa, prenela je ranije kineska državna novinska agencija Sinhua.

Vang je naglasio da su Kina i EU partneri, a ne rivali što dokazuje činjenica o više od 50 godina plodne saradnje.

"Kina i EU dele identične ili slične stavove o mnogim pitanjima, uključujući promociju multipolarnog sveta. Obe strane su sposobne da pravilno reše konkretne trgovinske sporove kroz dijalog i koordinaciju", rekao je Vang i dodao da bi u trenutnim okolnostima Kina i EU trebalo dodatno da unaprede dijalog, izgrade međusobno poverenje i prodube saradnju.

On je ocenio da su nedavne posete Kini nekoliko lidera iz evropskih zemalja snažno unapredile odnose Kine i EU.

Ne propustitePlanetaSTARMER IZ KINE POSLAO SNAŽNU PORUKU SVETU! Britanski premijer u četvrodnevnoj poseti: "Ja sam pragmatičar koji primenjuje zdrav razum"
x01 EPA Lauren Hurley Handout.jpg
PlanetaNATO SE SPREMA ZA NOVI FRONT! Kontrolisanje Arktika biće OGROMAN izazov za Alijansu, a kamoli rat s Rusijom ili Kinom na VEČNOM LEDU i debelom minusu!
profimedia-1065363306.jpg
PlanetaIZGRADNJA ZGRADE OD 10 SPRATOVA ZA MANJE OD 29 SATI? Blokovi se uklapaju kao LEGO kocke, a ekstremna brzina gradnje oduzima dah! Pogledajte SPEKTAKL! (VIDEO)
Screenshot 2026-01-26 200614.png
PlanetaŠEF NATO-a ODRŽAO GOVOR U EP-u: "Mislite da Evropa može da se brani bez Amerike? Samo sanjajte o tome, ne može, hej, puno sreće" (VIDEO)
Donald Tramp Mark Rute sastanak (3).jpg