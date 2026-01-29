Slušaj vest

Broj stranih turista u Japanu već više od dve decenije nezadrživo raste, pa su javni i privatni sektor počeli da preduzimaju mere kako bi rešili probleme koje donosi masovni turizam, piše dnevnik Jomiuri šimbun.

Rekordna godina: više od 40 miliona posetilaca

Prošle godine broj turista prvi put je premašio prag od 40 miliona i dostigao 42,7 miliona, što je 16 odsto više nego godinu dana ranije i drugi uzastopni rekord po broju poseta.

Porast posetilaca zabeležen je iz gotovo svih delova sveta – iz SAD, Australije, Evrope, ali i iz Azije, posebno iz Južne Koreje. Turisti su u Japanu prošle godine potrošili oko 52 milijarde evra.

Strategija promocije Japana

Japanska vlada je još 2003. godine pokrenula sveobuhvatni program promocije Japana kao turističke destinacije, kada je broj turista bio tek nešto veći od 5 miliona. Porastu turističkih poseta doprineli su pad vrednosti jena, kao i rast interesovanja za japansku kuhinju i kulturu.

Iako je vlada postavila cilj da do 2030. godine broj stranih gostiju dostigne 60 miliona i mnogi delovi zemlje imaju korist od turističkog novca, neka mesta već sada imaju ozbiljne probleme zbog navale turista.

Šrikagava-go: selo preplavljeno turistima

Tako kroz Šrikagava-go, mesto sa oko 500 stanovnika u prefekturi Gifu koje je na spisku Svetske baštine Unesko, godišnje prođe oko dva miliona uglavnom stranih, ali i domaćih turista, koji stvaraju saobraćajne gužve, prljaju okolinu i izazivaju druge probleme za lokalno stanovništvo.

Hakuba i Kjoto: problemi velikih destinacija

Slične probleme, uključujući noćnu buku i grafite, ima i popularno skijaško odredište Hakuba u prefekturi Nagano. U Kjotu, nekadašnjoj prestonici, prodavnice su pretrpane turistima, dok su na brdu Koja turisti zamoljeni da obrate pažnju na oblačenje i ponašanje na svetim mestima.

Vlada u Tokiju, uprkos zaradi od turizma, planira da se izbori sa problemima masovnog turizma podizanjem turističke takse i ciljanih mera protiv saobraćajnog kolapsa i drugih poteškoća u mestima koja najviše privlače posetioce, piše Jomiuri šimbun.