Iranska misija pri Ujedinjenim nacijama nadovezala se na post američkog predsednika Donalda Trampa na njegovoj Truth Social u kojem je zapretio Iranu da će proći mnogo gore ranije.

"Poslednji put kada su Sjedinjene Američke Države napravile kobne greške ulazeći u ratove u Avganistanu i Iraku, protraćile su više od sedan biliona dolara i izgubile više od 7.000 američkih života."

"Iran je spreman za dijalog zasnovan na međusobnom poštovanju i interesima - ali, ako bude isprovociran, braniće se i odgovoriti kao nikada do sada", navodi se u saopštenju iranske misije.

U međuvremenu, pojavio se i snimak iranskih dronova kako patroliraju i traže "USS Abraham Linkoln" koji je "nestao" sa radara.