"Iran je spreman za dijalog zasnovan na međusobnom poštovanju i interesima - ali, ako bude isprovociran, braniće se"
SITUACIJA SE POOŠTRAVA
IRAN ODGOVORIO TRAMPU I PRIKAZAO PATROLNE DRONOVE: U Avganistanu i Iraku ste izgubili 7 biliona dolara! Odgovorićemo vam kao nikada do sada! (VIDEO)
Iranska misija pri Ujedinjenim nacijama nadovezala se na post američkog predsednika Donalda Trampa na njegovoj Truth Social u kojem je zapretio Iranu da će proći mnogo gore ranije.
"Poslednji put kada su Sjedinjene Američke Države napravile kobne greške ulazeći u ratove u Avganistanu i Iraku, protraćile su više od sedan biliona dolara i izgubile više od 7.000 američkih života."
"Iran je spreman za dijalog zasnovan na međusobnom poštovanju i interesima - ali, ako bude isprovociran, braniće se i odgovoriti kao nikada do sada", navodi se u saopštenju iranske misije.
U međuvremenu, pojavio se i snimak iranskih dronova kako patroliraju i traže "USS Abraham Linkoln" koji je "nestao" sa radara.
