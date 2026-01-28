Slušaj vest

Muškarac (22) je otkinuo dve stranice iz svog pasoša jer nije imao papira za beleške, usleg čega je na pasoškoj kontroli na aerodromu na teži način saznao da se ovo nikako ne sme raditi.

Naime, dvadesetdvogodišnjak je rutinski čekao u redu za kontrolu odlaska na aerodromu u Baden-Virtembergu. Ali, kada je video njegov pasoš, savezni policajac se namrštio i odlučio da ga bolje pogleda. Razlog: nedostajale su poslednje dve stranice njegovog nemačkog pasoša.

Kada su ga pitali o tome, mladić je bio iznenađujuće iskren. Objasnio je saveznim policajcima da je stranice koristio za beleške, a zatim ih je uklonio iz dokumenta. Za policajce je to odmah utvrdilo da je pasoš oštećen – i stoga nevažeći. Savezna policija nije mogla da kaže za kakvu vrstu beleški je 22-godišnjak žrtvovao svoj lični dokument.

Nevažeći pasoš i otkazano putovanje

Putovanje mladića je završeno pre nego što je i počelo, jer je cepanje stranica iz pasoša učinilo da je dokument neupotrebljivi.

Pasoš je oduzet, a dvadesetdvogodišnjak se suočava sa krivičnim prijavama za oštećenje imovine.

Dvadesetdvogodišnjak je, međutim, pokazao razumevanje. Prema Federalnoj policiji, mogli su mu čak izdati i privremenu putnu ispravu – koja bi mu omogućila da napusti zemlju. Ali nije bilo dovoljno vremena. Prijava za njegov let za London je već bila završena.

Prema Federalnoj policiji, ovakvi slučajevi nisu sasvim neuobičajeni. Oštećeni pasoši se prikazuju iznova i iznova – ponekad nedostaju stranice. Međutim, činjenica da su dobrovoljno iščupani i ispisani je nešto što je čak i iskusne službenike moralo iznenaditi.