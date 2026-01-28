Slušaj vest

Američka verzija TikToka, koja je nedavno prešla u ruke organizacija bliskih administraciji predsednika Donalda Trampa, suočava se sa ozbiljnim problemima već u prvim danima poslovanja.

Platformu potresaju optužbe za političku cenzuru, tehnički kvarovi koji su onemogućavali normalno funkcionisanje aplikacije, kao i istraga vlasti Kalifornije zbog navodnog gušenja sadržaja kritičnog prema Trampu.

Posebnu pažnju izazvale su tvrdnje korisnika da im TikTok ne dozvoljava da u privatnim porukama koriste reč „Epstajn“, što je dodatno podgrejalo sumnje da nova upravljačka struktura utiče na sadržaj na platformi. Iz TikToka, međutim, tvrde da je reč o tehničkim problemima, a ne o promeni pravila moderacije.

Blokada poruka i optužbe za cenzuru

Tokom prethodnih dana brojni korisnici prijavili su da nisu mogli da pošalju direktne poruke koje sadrže prezime Epstin, uz automatsko obaveštenje da poruka „možda krši smernice zajednice“ i da nije poslata „radi zaštite zajednice“. Problem se pojavljivao nedosledno – neki korisnici su mogli da pošalju poruku, dok drugima to nije bilo dozvoljeno.

ortparol TikToka za američko tržište izjavio je za NPR da kompanija nema pravila koja zabranjuju korišćenje tog imena u privatnim porukama i da se istražuje zbog čega deo korisnika ima probleme. I interne analize, prema navodima TikToka, ukazuju na to da se kvar javljao sporadično.

Slučaj je brzo postao viralan na društvenim mrežama, uz hešteg #TikTokCensorship, a povezan je sa širim optužbama da platforma guši sadržaje koji kritikuju Trampovu administraciju, naročito u vezi sa imigracionom politikom i racijama Službe za imigraciju i carinu (ICE).

Foto: Shutterstock

Protestni snimci i političke reakcije

Brojni korisnici, uključujući i poznate ličnosti poput pevačice Bili Ajliš, tvrdili su da su njihovi snimci o imigracionim racijama i protestima u Mineapolisu „zapeli u proveri“, imali neuobičajeno mali broj pregleda ili se uopšte nisu učitavali. Posebno su se izdvajali video-zapisi o smrtonosnom incidentu u Mineapolisu, koji je izazvao talas ogorčenja širom SAD.

Kalifornijski guverner Gevin Njusom reagovao je najavom istrage, poručivši da će njegova administracija ispitati da li TikTok krši zakon savezne države Kalifornije cenzurišući sadržaje kritične prema predsedniku.

„Vreme je za istragu“, napisao je Njusom na mreži X, dodajući da postoje prijave, ali i potvrđeni primeri potiskivanja sadržaja koji kritikuje Trampa. Njegov kabinet saopštio je da će državni tužilac Rob Bonta razmotriti da li takva praksa predstavlja kršenje zakona.

TikTok: Krivi su tehnički problemi, ne cenzura

Iz TikToka i Oraclea tvrde da politička cenzura ne postoji i da su svi problemi posledica ozbiljnog tehničkog kvara. Prema njihovim navodima, jedan od Oracleovih data-centara pretrpeo je privremeni nestanak struje zbog vremenskih nepogoda, što je izazvalo „lančani kvar sistema“.

Zbog toga su, kako navode, korisnici danima imali problema: snimci su imali nula pregleda, glavni tok sadržaja se nije ažurirao, lajkovi i zarade kreatora su privremeno nestajali, a osnovne funkcije aplikacije su kasnile ili su potpuno prestajale da rade.

TikTok je u utorak saopštio da je postignut „značajan napredak“ u stabilizaciji sistema, ali da su mogući manji problemi prilikom objavljivanja novog sadržaja. Oracle je potvrdio da se intenzivno radi na potpunoj normalizaciji usluge.