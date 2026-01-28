Oštri zimski uslovi i jaki mrazevi ne predstavljaju prepreku

Oružane snage Ruske Federacije nastavljaju ofanzivna dejstva na više delova fronta, pri čemu, prema dostupnim podacima, oštri zimski uslovi i jaki mrazevi ne predstavljaju odlučujuću prepreku za dalje napredovanje.

Tempo dejstava ostaje stabilan, što ukazuje na očuvanu logistiku i sposobnost jedinica da deluju u uslovima niskih temperatura.

Zimsko ratovanje zahteva visoku organizaciju snabdevanja, održavanje tehnike i prilagođenost ljudstva. Dodatno, istorija nas uči da se ruski vojnik prilično dobro snalazi u zimi i snegu.

Prema najnovijim izveštajima sa terena, ruske snage su ostvarile značajne pomake severno od grada Belicko, pri čemu su tokom borbenih dejstava preuzele kontrolu nad većim delom naselja Novi Donbas. Ovo naselje se nalazi na manje od četiri kilometra od grada Dobropolje, što mu daje poseban taktički značaj.

Grad Dobropolje, zajedno sa Belocerskom, koji se nalazi oko četiri kilometra severnije, predstavlja najzapadnije urbane centre Donjecke Narodne Republike. Oba grada se za sada i dalje nalaze pod kontrolom ukrajinskih oružanih snaga.

Ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Printskrin TV Zvezda

Približavanje Dobropolju znači pritisak na zapadnu liniju odbrane DNR, što može primorati ukrajinsku stranu na prebacivanje rezervi i slabljenje drugih sektora fronta.

Istovremeno sa napredovanjem istočno od Dobropolja, ruske jedinice su preuzele kontrolu nad oko 12 kvadratnih kilometara teritorije u Dnjepropetrovskoj oblasti, u rejonu Ivanovke, na spoju sa teritorijom DNR.

Ovim dejstvima dodatno je proširen i učvršćen jugozapadni bok u zoni Novopavlovke, što povećava operativnu stabilnost celog pravca.

Širenje bočnih zona kontrole ima za cilj sprečavanje ukrajinskih kontranapada i stvaranje povoljnijih uslova za dalje napredovanje u dubinu odbrane.

Napredovanje je zabeleženo i u Zaporoškoj oblasti, gde se ruske snage kreću zapadno od železničke pruge u rejonu sela Zaližničko. Ovim potezom postepeno se širi zona pod ruskom kontrolom, uz kontinuirani pritisak na ukrajinske položaje.

Kontrola prostora uz železničku infrastrukturu ima veliki logistički značaj, jer direktno utiče na mogućnosti snabdevanja i manevra suprotne strane.

Foto: Ministastvo odbrane Ruske federacije

Dodatni uspeh zabeležen je i istočno od Slavjanska, gde je oko 7 kvadratnih kilometara teritorije prešlo pod kontrolu ruskih snaga. Ruski odredi su ušli u selo Nikiforovka, pri čemu je južni deo naselja očišćen od ukrajinskih jedinica.

Nikiforovka se nalazi na oko 14 kilometara od istočne periferije Slavjanska, ali i na približno istoj udaljenosti od Kramatorska, što ovom pomaku daje dodatni operativni i psihološki značaj.

Približavanje ovim gradovima ne znači neposredan napad, ali jasno ukazuje na postepeno stezanje operativnog prostora ukrajinskih snaga u ovom delu Donbasa.

Ukupno gledano, od početka dana pod kontrolu Oružanih snaga Rusije u Donjeckoj Narodnoj Republici, Zaporoškoj, Dnjepropetrovskoj i Harkovskoj oblasti prešlo je oko 26 kvadratnih kilometara teritorije.