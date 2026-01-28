Slušaj vest

Kremlj je danas saopštio da će razgovori u Abu Dabiju između Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država biti nastavljeni 1. februara.

"Da, nastavak je 1. februara. To je gruba procena, ali na tome trenutno radimo", rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, odgovarajući na pitanja novinara.

Peskov je rekao da se pregovori tiču veoma osetljivog pitanja.

"To su veoma složeni pregovori i javno raspravljanje o bilo kom konkretnom aspektu tokom razgovora je štetno... Verujemo da se sve ovo mora obaviti diskretno, iza zatvorenih vrata, što je i slučaj", dodao je portparol Kremlja.

Posle prvih trilateralnih razgovora, koji su održani u petak i subotu, član američke administracije, koji je želeo da ostane anoniman, najavio je da će se nastaviti 1. februara, preneli su francuski mediji.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlanetaOTVARAJU MU VRATA KAO NA FILMU! Pogledajte Putinov ulazak u dvoranu na sastanak sa Al-Šarom! (VIDEO)
x01 EPA Sergey Bobylev Sputnik Kreml.jpg
PlanetaAMERIKA OSLOBODILA RUSKE MORNARE! "Zahvalni smo predsedniku SAD Donaldu Trampu" (VIDEO, FOTO)
Tanker
Planeta"ZAŠTO NE SPREČIŠ RUSE DA UZ STARLINK CILJAJU UKRAJINU?" Mask je zbog ovog pitanja nazvao poljskog diplomatu PRLJAVIM IMBECILOM, umešao se šef Stejt departmenta
aaa.jpg
PlanetaUKRAJINSKI ROBOT ZAROBIO TROJICU RUSKIH VOJNIKA: Pojavio se snimak hvatanja ruskih boraca na frontu (VIDEO)
Screenshot 2026-01-27 133032.png