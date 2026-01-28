Slušaj vest

Predsednik Francuske Emanuel Makron poručio je iz Pariza da Grenland nije na prodaju i da samo njegovi stanovnici imaju pravo da odlučuju o svojoj budućnosti, šaljući jasnu političku poruku u trenutku pojačanih geopolitičkih tenzija oko Arktika.

Makron održao je danas u Parizu sastanak sa premijerkom Danske Mete Frederiksen, a tim povodom se obratio i na grenlandskom jeziku.

Govoreći na grenlandskom, Makron je naglasio da ovo arktičko ostrvo jedino ima pravo da odlučuje o sopstvenoj sudbini.

"Grenland nije na prodaju, niti se može uzeti. Grenlanđani će odlučivati o svojoj budućnosti", rekao je Makron.

U nastavku obraćanja, predsednik Francuske govorio je i na danskom jeziku, istakavši snažnu političku podršku Kopenhagenu.

"Francuska će i dalje biti ujedinjena sa Kraljevinom Danskom", poručio je.

Grenlandski lider Jens-Frederik Nilsen i danska premijerka Mete Frederiksen boravili su u Parizu kako bi sa Makronom razgovarali o jačanju međunarodne podrške povodom ranijih izjava američkog predsednika Donalda Trampa, koji je izrazio interesovanje za preuzimanje ovog strateški važnog arktičkog ostrva, koje je vekovima deo danske teritorije.

Makron je naglasio da Francuska deli stav da je neophodno ojačati bezbednost i odbranu na Arktiku, regionu koji zbog klimatskih promena i globalnih rivalstava dobija sve veći geopolitički značaj.