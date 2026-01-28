Slušaj vest

Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio, obraćajući se kongresmenima, izjavio je da ulogu NATO pakta treba preispitati - iako je požurio da uveri da se Amerika ne odriče Alijanse.

Rubio je poručio da NATO mora da se promeni, a da evropski partneri moraju radikalno da povećaju svoja ulaganja u odbrambene sposobnosti. To je neophodno kako bi mogli da imaju značajnu ulogu, a ne da se svode na "beznačajno" raspoređivanje snaga koje ionako zahteva podršku i osiguranje SAD.

"Razlog zbog kojeg NATO treba preispitati nije u tome da njegova svrha treba da se menja, već da njegove sposobnosti treba da se preispitaju", rekao je Rubio.

Kao primer naveo je raspravu o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu.

"Te bezbednosne garancije se uglavnom svode na raspoređivanje malog broja evropskih vojnika, pre svega francuskih i britanskih, a zatim na podršku SAD. Ali u stvarnosti, bezbednosna garancija je upravo podrška SAD. Ne umanjujem činjenicu da su neke evropske zemlje spremne da rasporede trupe u posleratnoj Ukrajini. Samo ukazujem na to da bez podrške Sjedinjenih Država to nema značaja“, rekao je Rubio.

Prema njegovim rečima, razlog zbog kog je Evropljanima potrebna tako snažna podrška SAD leži u tome što tokom poslednjih 20 do 30 godina nisu dovoljno ulagali u sopstvene odbrambene kapacitete. Izrazio je nadu da će se to promeniti.