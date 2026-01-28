Slušaj vest

Franko Amoroso (60), iz Senigalije, čija je patnja u bolnici u Senigaliji poslednjih nedelja dospela u naslovne strane širom Italije, preminuo je od raka debelog creva, koji se vratio nakon prve operacije.

Naime, kako su pisali tamošnji mediji, fotografija koja je obišla svet prikazala je Franka kako leži na podu hodnika hitne pomoći u Senigaliji. Upravo zbog posledica i bolova od bolesti, pre dve nedelje se javio na hitnu pomoć. Nakon što je šest sati čekao na nosila, bio je primoran da legne na pod na ćebe koje je njegova supruga donela.

Franko je preminuo u svom domu dve nedelje nakon što je osvanula fotografija, a trebao je uskoro da započne novu terapiju u Regionalnoj bolnici u Ankoni.

Rekonstrukacija agonije

Kako se dodaje, Franko je stigao u hitnu pomoć u 8.20 časova ujutru sa "narandžastim upozorenjem", žaleći se na jake bolove koji su mu, zbog bolesti debelog creva, onemogućavali da sedi uspravno. Uprkos ponovljenim zahtevima njegove supruge i davanju morfijuma za ublažavanje bola, odgovor osoblja je bio nedvosmislen: nije bilo dostupnih nosila.

U 13.45 časova, nakon više od pet sati, Franko je podvrgnut ultrazvuku i povezanom fizičkom pregledu. Ali i dalje nije mogao da pronađe krevet za odmor. Nakon sati čekanja na metalnoj stolici, njegova iscrpljena supruga je raširila ćebe na podu, dozvoljavajući mužu da legne u hodnik ispred čekaonice, kada je i fotografisala agoniju svog supruga.

Tek u 16 časova, otprilike osam sati nakon prijema, nosila su doneta. Ali muke ovog bolesnog čoveka se tu nisu završile.

Otpušten je u 19 časova, skoro 11 sati nakon ulaska u bolnicu.

Strateško rukovodstvo lokalne zdravstvene uprave Ankone (AST) intervenisalo je u incidentu, objavivši da je "odmah naredilo interne istrage u hitnoj službi Senigalije kako bi se istražilo šta se zapravo dogodilo".

- Ovo rukovodstvo analiziraće sve okolnosti koje su navele pacijenta da se odluči za ovo rešenje, koje izgleda izuzetno ozbiljno, s obzirom na to da se slična situacija nikada nije dogodila u bolnici Prinčipe di Pijemonte u Senigaliji - navodi se u AST saopštenju.