Slušaj vest

Službenici američke imigracione službe (ICE) koji su bili uključeni u smrtonosnu pucnjavu u Mineapolisu u kojoj je ubijen Aleks Preti privremeno su udaljeni s dužnosti, potvrdilo je Ministarstvo domovinske sigurnosti SAD, kao standardnu meru dok traje istraga.

Zvaničnici službe ICE koji su u subotu učestvovali u pucnjavi tokom koje je ubijen Aleks Preti, 37‑godišnji medicinski tehničar i negovatelj, privremeno su uklonjeni sa dužnosti, potvrdili su visoki predstavnici američkih vlasti.

Ovaj korak je deo standardne procedure koja se primenjuje na federalne agente umešane u incident sa smrtnim ishodom, sve dok nadležne službe ne završe istragu o okolnostima pucnjave.

Do smrtne pucnjave je došlo tokom federalne operacije u Mineapolisu, što je izazvalo snažne proteste i širu debatu o upotrebi sile od agenata federalnih službi za sprovođenje imigracionih zakona.

Podsećamo, kako je do sada utvrđeno, dva agenta američke Carinske i granične zaštite (CBP) pucala su iz službenog oružja tokom incidenta u Mineapolisu, u kojem je proteklog vikenda ubijen 37-godišnji Aleks Džefri Preti, medicinski tehničar sa odeljenja intenzivne nege. Ovo proizlazi iz izveštaja vlade upućenog Kongresu, zasnovanog na preliminarnoj istrazi, u koji je imao uvid Si-Bi-Es njuz. U izveštaju se ne navodi da je Preti posegnuo za sopstvenim vatrenim oružjem.

Foto: X/Prntscreen/@einfeyn

Prema rekonstrukciji događaja, agenti CBP-a u subotu ujutru sprovodili su akciju kada je jedan agent prišao dvema ženama koje su zviždale i naredio im da se sklone s puta. Nakon što to nisu učinile, agent ih je fizički odgurnuo, a jedna od žena potrčala je prema Pretiju. Agent je potom pokušao da ukloni i ženu i Pretija s puta, a kada su se opirali, upotrebio je suzavac. Nakon toga agenti su pokušali da privedu Pretija, koji se opirao, što je dovelo do naguravanja.

Tokom borbe jedan agent je više puta povikao da Preti ima pištolj. Oko pet sekundi kasnije jedan agent je pucao iz službenog pištolja glok 19, a drugi iz gloka 47. Nakon pucnjave, agent je prijavio da je uzeo Pretijevo vatreno oružje, koje je kasnije ispraznio i spremio u službeno vozilo. U izveštaju se ne navodi da je Preti pokušao da izvuče ili upotrebi pištolj.

Ovaj službeni prikaz razlikuje se od ranijih izjava Ministarstva državne sigurnosti, koje je tokom vikenda tvrdilo da je pucao samo jedan agent u samoodbrani i da se Preti približio agentima sa pištoljem.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U satima nakon incidenta visoki zvaničnici tvrdili su da je Preti pokušao da napadne ili ubije agente, ali te tvrdnje se ne pojavljuju u izveštaju Ureda za profesionalnu odgovornost. Šef policije u Mineapolisu potvrdio je da je Preti imao dozvolu za posedovanje i nošenje oružja.

Dodatne sumnje u integritet istrage izazvala je činjenica da su agenti CBP-a uklonili Pretijevo oružje sa mesta događaja i smestili ga u vozilo, bez jasnog navođenja da je ono dokumentovano ili pravilno evidentirano kao dokaz. Ranije je objavljeno da ne postoji potpuni trag o postupanju sa tim oružjem. Pucnjavu, što je neuobičajeno, istražuje odeljenje Imigracijske i carinske službe za domovinsku sigurnost, uz paralelnu internu istragu CBP-a i obaveštavanje glavnog inspektora Ministarstva državne sigurnosti.