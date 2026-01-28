Slušaj vest

Američki pevač Brus Springstin danas je objavio novu pesmu pod nazivom "Ulice Mineapolisa", u kojoj kritikuje "državni teror" u tom gradu.

Kako je naveo, pesma je posvećena gradu, imigrantima i u znak sećanja na dvoje građana Rene Gudi Aleksa Pretijakoje su ubili pripadnici američke Službe za imigraciju i carine (ICE).

"Napisao sam ovu pesmu u subotu, snimio je juče i objavio je danas kao odgovor na teror države u Mineapolisu. Posvećujem je ljudima Mineapolisa, našim nevino stradalim imigrantima i u sećanje na Alexa Pretija i Rene Gud. Ostanite slobodni, Brus Springstin", napisao je Springstin u objavi na Instagramu.

Pesma počinje akustičnim aranžmanom, koji se kasnije pretvara u punu instrumentalnu pratnju, uz refren koji poziva na borbu protiv ICE-a stihovima "ICE, napolje iz Mineapolisa".

Tekst pesme opisuje kako se "grad u plamenu borio protiv vatre i leda ispod čizmi okupatora", što Springstin dalje opisuje kao "privatnu vojsku kralja Trampa iz Ministarstva unutrašnje bezbednosti (DHS)".

Naziv pesme podseća na Springstinovu pesmu "Ulice Filadelfije", koja se bavila krizom AIDS-a i bila je naslovna pesma filma "Filadelfija".