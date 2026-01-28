Slušaj vest

Pokrenuta je opsežna istraga protiv dvanaest zatvorskih čuvara nakon smrti zatvorenika u zatvoru Hirtenberg, u Austriji, a istraživanje tamošnjeg nedeljnika iznelo je ozbiljne optužbe protiv umešanih službenika.

Prema Ministarstvu pravde, zatvorenik se "snažno opirao" tokom planiranog premeštaja, povredivši i samog zatvorenika i šest zatvorskih čuvara.

- Zatvorski čuvari su odmah pružili prvu pomoć i obavestili hitne medicinske službe - navodi se u saopštenju od 15. januara.

Nakon što je njegovo stanje stabilizovano, muškarac je odveden u bolnicu, gde je preminuo kasnije istog dana.

"Višestruke teške povrede"

Prema austrijskom nedeljniku "Falter", Kancelarija kriminalističke policije Donje Austrije istražuje sumnju na ubistvo iz nehatazloupotrebom službenog položaja.

Sudska medicina je prijavila nekoliko teških povreda samo nekoliko dana nakon incidenta, uključujući prelome lobanje i višestruke prelome rebara, krvarenje i puknut grkljan.

Kako dodaje nedeljnik, zatvorenik je tokom psihijatrijske evaluacije dan pre incidenta klasifikovan kao "akutno psihotičan, dezorganizovan i nesposoban da proceni opasnosti po sebe i druge". Naređeno je da bude smešten u posebno obezbeđenu ćeliju.

Tokom premeštaja sledećeg dana, muškarac nije reagovao na komande, nakon čega je nekoliko policajaca ušlo u ćeliju. Tokom ovog ulaska, navodno je vezan, udaren a usled čega je i pao.

Istraga je u toku

Javno tužilaštvo u Ajzenštatu potvrdilo je da je istraga u toku.

- Činjenice slučaja su još uvek nejasne. Izveštaj o obdukciji je još uvek u toku, a uzrok smrti ostaje neutvrđen - rekla je portparolka Petra Bauer.

Trenutno se istražuje protiv dvanaest osoba, od kojih se sve smatraju nevinima.

Ministarstvo pravde takođe se poziva na tekuću istragu.

- Zbog istrage, ne možemo dati nikakve dalje detalje o ovom konkretnom slučaju u ovom trenutku - rečeno je za ORF Donja Austrija.

Zahteva se potpuna istraga.