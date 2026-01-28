Slušaj vest

Pomoćnik ruskog predsednika Vladimira Putina, Jurij Ušakov, izjavio je da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski može doći u Moskvu ukoliko je spreman da se sastane s Putinom, tvrdeći da bi Rusija garantovala njegovu bezbednost.

Komentare Ušakova o potencijalnim mirovnim pregovorima objavio je u sredu, 28. januara novinar Rossiya TV Pavel Zarubin.

Komentarišući izjave ukrajinskog ministra spoljnih poslova Andreja Sibige o spremnosti Zelenskog na sastanak s Putinom, Ušakov je rekao da pitanje "nije novo" za Kremlj.

Prema Ušakovu, moguć sastanak sa Zelenskim već je nekoliko puta razmatran tokom telefonskih razgovora s predsednikom SAD Donaldom Trampom. On je tvrdio da Rusija "nikada nije odbila i ne odbija" ovaj format mirovnih pregovora.

Foto: EPA Pepe Torres, Shutterstock, AP Sergei Ilyin

"Najvažnije je da su ovi kontakti dobro pripremljeni i fokusirani na postizanje konkretnih pozitivnih rezultata", rekao je Ušakov, dodajući da je Putin više puta izjavio u razgovorima s novinarima da, ukoliko je Zelenski spreman za sastanak, Rusija bi ga pozvala u Moskvu i garantovala njegovu bezbednost i potrebne radne uslove.

Sibiga je u intervjuu za Evropsku pravdu objavljenom 27. januara rekao da je Zelenski spreman da se sastane s Putinom.

On je izjavio da kontrola nad Zaporoškom nuklearnom elektranom i teritorijalna pitanja ostaju nerešena u naporima da se završi rat. Dodao je da je rešavanje ovih pitanja upravo razlog zbog kojeg je Zelenski spreman da se sastane s Putinom, ističući da Rusija "nastavlja da predstavlja prepreku" za postizanje dogovora.

Foto: AP Sergei Bobylev, Us Army /Us Army / Zuma Press / Profimedia, Shutterstock, PJF Military Collection / Alamy / Alamy / Profimedia, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia

Ove izjave usledile su nakon prvih direktnih ukrajinsko-ruskih pregovora održanih pod američkom mirovnom inicijativom prošle nedelje. Pregovori su uključivali dvodnevne zatvorene trilateralne diskusije između Ukrajine, Rusije i SAD u Abu Dabiju.

Očekuje se da će treći krug trilateralnih pregovora biti nastavljen ove nedelje, prema više medijskih izveštaja koji citiraju svoje izvore.

Zelenski je opisao pregovore kao "konstruktivne", dok je portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao da je i dalje "mnogo posla pred nama". Dodao je da atmosfera daleko od prijateljske, napominjući da to u trenutnom stadijumu teško može biti slučaj.