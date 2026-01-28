Slušaj vest

Italiju je potresla priča o Antoniju Menegonu, poznatom inženjeru koji se bori protiv neodobrenih saobraćajnih kamera i detektora radara. 

Nakon što je nestao 23 dana, Menegon se iznenada pojavio u baru u pokrajini Vičenca i sam pozvao karabinjere da kaže da je dobro. Njegov nestanak bio je dobrovoljan, ali i dalje obavijen misterijom.

Menegon je 3. januara izašao iz kuće i slučajno zaključao sve svoje uređaje unutra — telefon, računar i dokumenti ostali su u kancelariji, a on nije mogao da uđe.

Kako kaže, u tom trenutku ga je uhvatila panika.

- Nisam imao koga da pozovem. Prvo sam želeo samo deset dana mira kod kuće, ali stvari su krenule drugačije - rekao je. 

Umesto da potraži pomoć, odlučio je da se u potpunosti izoluje. Nestao je bez objašnjenja, čak i za porodicu i prijatelje, što je pokrenulo masovnu potragu i istragu italijanskih vlasti.

Iza nestanka stoji borba protiv neodobrenih radara

Menegon već godinama sarađuje sa tužilaštvima širom Italije kao veštak u predmetima vezanim za nepropisno odobrene saobraćajne radare. Njegovi nalazi doveli su do zaplene velikog broja kamera u provinciji Kozenca, a trebalo je da 8. januara svedoči pred sudom.

Međutim, njegov nestanak poklopio se upravo sa tim ročištem.

- Pitajte se zašto sam nestao, a odgovor sam napisao - poručio je kratko novinarima, ne želeći detaljnije da govori.

Istraga zatvorena, ali pitanja ostaju

Karabinjeri su potvrdili da je Menegon sam pozvao policiju i prijavio da se nalazi u baru u Anjinjanu. Zvanično, istraga o nestanku je zatvorena, ali njegov telefon ostaje u rukama istražitelja radi provera.

Menegon tvrdi da nije bio otet niti ugrožen već da je želeo da preispita da li njegova višegodišnja borba ima smisla.

- Kada dugo tražiš pravdu a institucije ne odgovaraju, moraš da napraviš izbor - rekao je. 

Kurir.rs/Kurijerdelveneto

Ne propustiteCrna GoraOD SLAVENA (17) NEMA MESEC DANA NI TRAGA NI GLASA! Policija Splita na nogama, porodica moli za bilo koju informaciju! (FOTO)
Screenshot 2026-01-15 204206.jpg
DruštvoTRAGIČAN KRAJ POTRAGE Pronađeno telo nestalog Srđana (31) iz Kragujevca: Za njim se tragalo više od mesec dana!
Srđan Nedeljković.jpg
DruštvoMOMIR KRENUO NA POSAO I NESTAO: Porodica traga za muškarcem iz Malog Iđoša od polovine decembra!
Momir Todorović
DruštvoZA MIODRAGOM TRAGAO CEO GRAD, ON SE SAD SAM PRIJAVIO POLICIJI! Supruga tvrdila da je nestao pre Božića, misterija dobila FILMSKI OBRT: "Nisam nestao, nego..."
17671168511684158180cacak-saobraćajna-policija-fotorina.jpg