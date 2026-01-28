Slušaj vest

Italiju je potresla priča o Antoniju Menegonu, poznatom inženjeru koji se bori protiv neodobrenih saobraćajnih kamera i detektora radara.

Nakon što je nestao 23 dana, Menegon se iznenada pojavio u baru u pokrajini Vičenca i sam pozvao karabinjere da kaže da je dobro. Njegov nestanak bio je dobrovoljan, ali i dalje obavijen misterijom.

Menegon je 3. januara izašao iz kuće i slučajno zaključao sve svoje uređaje unutra — telefon, računar i dokumenti ostali su u kancelariji, a on nije mogao da uđe.

Kako kaže, u tom trenutku ga je uhvatila panika.

- Nisam imao koga da pozovem. Prvo sam želeo samo deset dana mira kod kuće, ali stvari su krenule drugačije - rekao je.

Umesto da potraži pomoć, odlučio je da se u potpunosti izoluje. Nestao je bez objašnjenja, čak i za porodicu i prijatelje, što je pokrenulo masovnu potragu i istragu italijanskih vlasti.

Iza nestanka stoji borba protiv neodobrenih radara

Menegon već godinama sarađuje sa tužilaštvima širom Italije kao veštak u predmetima vezanim za nepropisno odobrene saobraćajne radare. Njegovi nalazi doveli su do zaplene velikog broja kamera u provinciji Kozenca, a trebalo je da 8. januara svedoči pred sudom.

Međutim, njegov nestanak poklopio se upravo sa tim ročištem.

- Pitajte se zašto sam nestao, a odgovor sam napisao - poručio je kratko novinarima, ne želeći detaljnije da govori.

Istraga zatvorena, ali pitanja ostaju

Karabinjeri su potvrdili da je Menegon sam pozvao policiju i prijavio da se nalazi u baru u Anjinjanu. Zvanično, istraga o nestanku je zatvorena, ali njegov telefon ostaje u rukama istražitelja radi provera.

Menegon tvrdi da nije bio otet niti ugrožen već da je želeo da preispita da li njegova višegodišnja borba ima smisla.

- Kada dugo tražiš pravdu a institucije ne odgovaraju, moraš da napraviš izbor - rekao je.