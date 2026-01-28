Slušaj vest

Avion kolumbijske avio-kompanije Satena sa 15 putnika, među kojima su dva zvaničnika, nestao je sa radara dok je pristupao odredištu u departmanu Norte de Santander, jednom od najkomplikovanijih i najteže pristupačnih delova na severoistoku zemlje, blizu granice s Venecuelom.

Među putnicima su bili poslanik kolumbijskog Kongresa iz stranke U Diogen Kintero i Karlos Salceda, kandidata za mesto u mirovnom telu Komisija za istinu koja posreduje između vlade i gerilske organizacije Revolucionarne oružane snage Kolumbijemirovne (FARC) preneo je kolumbijski TV kanal Colombia One.

Prema izveštaju, odmah su pokrenute spasilačke operacije koje su i dalje u toku, a za sada nema precizne potvrde o lokaciji aviona.

Avion, "Beechcraft 1900" poleteo je iz grada Kukuta prema aerodromu Akvas Klaras u Okani, na planiranom regionalnom letu.

Avion je trebalo da stigne oko podneva po lokalnom vremenu, ali je kontakt sa kontrolom leta prekinut nekoliko minuta pre predviđenog dolaska, nakon čega je pokrenuta hitna akcija spasavanja.