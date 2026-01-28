Slušaj vest

Avion kolumbijske kompanije Satena sa 15 osoba na letu, pronađen je danas u planinskoj oblasti Katatumbo u severoistočnom delu Kolumbije u blizini granice sa Venecuelom, a u nesreći nema preživelih, saopštile su vlasti.

Među putnicima su bili poslanik kolumbijskog Kongresa iz stranke U Diogen Kintero i Karlos Salceda, kandidata za mesto u mirovnom telu Komisija za istinu koja posreduje između vlade i gerilske organizacije Revolucionarne oružane snage Kolumbijemirovne (FARC) preneo je ranije kolumbijski TV kanal Colombia One.

Avion Bičkraft 1900, izgubio je kontakt sa kontrolom leta oko 11.45 časova po lokalnom vremenu, dok je leteo na relaciji Kukuta-Okana.

Predviđeno sletanje bilo je u 12.05 časova, ali avion je nestao sa radara samo nekoliko minuta pre planiranog dolaska, prenosi latinoamerički portal Infobae.

Prema informacijama kompanije Satena, avion je postigao maksimalnu granicu autonomije leta i počeo je da gubi gorivo.

Takođe, aktivacija vanredne signalizacije, što bi pomoglo u lociranju aviona, nije se dogodila, što je dodatno otežalo potragu.

U potrazi su učestvovale tri letelice Kolumbijske vazduhoplovne snage i dve druge letelice privatne kompanije "Searca", uz koordinaciju sa Nacionalnom civilnom avijacijom.