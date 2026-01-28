Slušaj vest

Francuske vlasti su danas objavile da je kapetan tankera za prevoz nafte za koji se sumnja da pripada ruskoj takozvanoj „floti u senci“ pušten na slobodu, javlja Anadolija.

Tužilaštvo u Marseju saopštilo je da je kapetan tankera za prevoz nafte po imenu Grinč pušten iz pritvora u ponedeljak, javila je televizija BFM.

Kapetan, 58-godišnji indijski državljanin, priveden je u subotu uveče zbog sumnje da je plovio pod lažnom zastavom, pošto je francuska mornarica u četvrtak pregledala tanker.

„Istrage, koje sprovodi Pomorska žandarmerija pod nadležnošću Javnog tužilaštva u Marseju, još uvek su u toku“, navodi se u saopštenju tužilaštva.

Makron: Nećemo tolerisati kršenje međunarodnih sankcija

Francuski predsednik Emanuel Makron objavio je u četvrtak da je mornarica pregledala tanker sa naftom na otvorenom moru u Sredozemnom moru koji je dolazio iz Rusije i za koji se sumnja da je kršio međunarodne sankcije.

„Nećemo tolerisati nikakva kršenja. Jutros je francuska mornarica pregledala tanker sa naftom koji dolazi iz Rusije, a koji je pod međunarodnim sankcijama i za koji se sumnja da plovi pod lažnom zastavom“, napisao je Makron na X.