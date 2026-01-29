Slušaj vest

Kongresmenka Ilhan Omar napadnuta je tokom sastanka sa građanima u Mineapolisu u utorak.

Na snimcima koji su se raširili društvenim mrežama može se videti kako jedan muškarac prilazi Omarovoj i u njenom pravcu prazni sadržinu šprica koji je imao kod sebe, pre nego što ga je savladalo obezbeđenje.

Kako navodi New York Post, "odvratna misteriozna braonkasta tečnost" kojom je bila poprskana tokom haotičnog sastanka sa građanima u Minesoti u utorak uveče verovatno je bilo jabukovo sirće.

Omar (Demokratska stranka, Minesota) je poprskana kada je 55-godišnji Entoni Kazmiercak utrčao na binu dok je levo orijentisana kongresmenka kritikovala ICE (Imigracionu i carinsku službu), prenosi Alpha News, pozivajući se na izvore.

Ekipa za hemijsku zaštitu takođe je potvrdila da je špric koji je Kazmiercak navodno koristio u napadu bio napunjen sirćetom, dodaje se u izveštaju.

Članica gradskog veća Mineapolisa, Latriša Vetav, koja je takođe pogođena delom tečnosti, rekla je za New York Post da je smrad bio toliko jak da je povraćala.

"Mirisalo je kao sirće ili amonijak", rekla je Vetav, dodajući da je miris bio "preplavljujući".

"Prvo je mirisalo baš kao jabukovo sirće. Onda je počelo da miriše na amonijak, jak, čist amonijak, i pitala sam se zašto miris ne nestaje".

"Bilo mi je muka", nastavila je, "izašla sam napolje i povraćala jer je miris bio toliko jak".

Omar je bila usred kritike sekretarke za unutrašnju bezbednost Kristi Noem i poziva za ukidanje ICE kada je Kazmiercak navodno prišao kongresmenki pred publikom.

Kazmiercak je snimljen kako navodno prska tečnost po grudima Omarove nekoliko trenutaka nakon što je skočio sa svog sedišta u prvom redu i krenuo prema njoj.

Policija je brzo obuzdala navodnog napadača i stavila mu lisice dok su pozvani forenzički stručnjaci da obrade mesto incidenta.

Pošto je pogođena sirćetom, Omar je snimljena kako, čini se, udara napadača pesnicom.

"Treba mi maramica", može se čuti kako Omar traži od člana osoblja.

Kongresmenka je odbila medicinsku pomoć i nastavila sa svojim govorom.