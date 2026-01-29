Slušaj vest

Broj poginulih u ruskom napadu na voz u Harkovskoj oblasti na istoku Ukrajine porastao na najmanje šest, pošto su pronađeno delovi još jednog tela, saopštilo je danas regionalno tužilaštvo u Harkovu.

U saopštenju objavljenom na Telegramu se navodi da su na mestu napada pronađeni delovi ukupno šest tela, koja su tela bila teško unakažena, što je otežalo utvrđivanje njihovog broja na licu mesta.

Dodaje se da su pronađeni fragmenti tela prebačeni su na forenzičko-medicinsko veštačenje, prenosi Ukrinform.

Foto: HOGP/Ukrainian Emergency Service

Tužilaštvo je juče saopštilo da su na mestu napada ruskog drona na putnički voz u Harkovskoj oblasti pronađeni delovi tela pet poginulih osoba.

Ruske snage su u juče dronovima pogodile putnički voz Barvinkove-Lavov-Čop, a u trenutku napada u vozu se nalazilo 291 putnik.