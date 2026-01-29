Slušaj vest

Šef američke diplomatije Marko Rubio izjavio je danas da će ove nedelje biti održani novi rusko-ukrajinski razgovori, preneli su američki mediji.

Očekuje se da će ruski i ukrajinski pregovarači, koji su se prošle nedelje sastali u Abu Dabiju kako bi razgovarali o američkom planu za rešavanje sukoba, u prisustvu posrednika Bele kuće, "održati dalje razgovore ove nedelje", rekao je Rubio Odboru za spoljne odnose Senata.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je ranije danas najavio da je nastavak razgovora zakazan za nedelju, 1. februar.

"Sjedinjene Američke Države mogu biti prisutne", ali će njihovo učešće biti manje značajno nego prošle nedelje, rekao je Rubio.

Razgovori u petak i subotu održani su uz prisustvo američkih izaslanika Stiva Vitkofa (Steve Witkoff) i Džareda Kušnera (Jared Kuschner), zeta predsednika SAD Donalda Trampa.

Rubio je rekao da je postignut sporazum o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, što je ključni zahtev Kijeva.

