Ukrajinski ministar energetike o teškom stanju u prestonici

Zbog nestašice struje usled ruskog granatiranja u glavnom gradu Ukrajine do večeras je 610.000 potrošača ostalo bez struje, saopštio je ukrajinski ministar energetike Denis Šmihalj.

"Do večeras, 610.000 potrošača u Kijevu je bez struje. Sproveli smo detaljnu reviziju mogućnosti Kijeva i regiona u vezi sa distribuiranom proizvodnjom. Imamo značajan potencijal", napisao je on na Telegramu, prenosi Ukrinform.

Zadatak je, dodao je, da se što više ubrza puštanje objekata u rad.

"Već postoji raspored prema kojem će se sprovoditi njihovo fazno puštanje u rad", naveo je Šmihalj.

On je dodao da Ukrajina nastavlja aktivno da privlači međunarodnu pomoć, a očekuje se isporuka generatora od 16 zemalja partnera.

"Iz EU i Japana je već isporučeno 437 generatora. Očekujemo više od 500, značajan deo je već na putu. Stići će i energetski transformatori. Holandija, Finska, Letonija, Azerbejdžan i Litvanija nam ovde aktivno pomažu (očekujemo ukupno 52 transformatora)", napomenuo je ukrajinski ministar energetike.

Najveći ukrajinski proizvođač električne energije DTEK grupa objavio je ranije da će Kijev u ponoć preći sa vanrednog na privremeni režim isključenja struje.