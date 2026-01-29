Slušaj vest

Zbog nestašice struje usled ruskog granatiranja u glavnom gradu Ukrajine do večeras je 610.000 potrošača ostalo bez struje, saopštio je ukrajinski ministar energetike Denis Šmihalj.

"Do večeras, 610.000 potrošača u Kijevu je bez struje. Sproveli smo detaljnu reviziju mogućnosti Kijeva i regiona u vezi sa distribuiranom proizvodnjom. Imamo značajan potencijal", napisao je on na Telegramu, prenosi Ukrinform.

Zadatak je, dodao je, da se što više ubrza puštanje objekata u rad.

"Već postoji raspored prema kojem će se sprovoditi njihovo fazno puštanje u rad", naveo je Šmihalj.

On je dodao da Ukrajina nastavlja aktivno da privlači međunarodnu pomoć, a očekuje se isporuka generatora od 16 zemalja partnera.

"Iz EU i Japana je već isporučeno 437 generatora. Očekujemo više od 500, značajan deo je već na putu. Stići će i energetski transformatori. Holandija, Finska, Letonija, Azerbejdžan i Litvanija nam ovde aktivno pomažu (očekujemo ukupno 52 transformatora)", napomenuo je ukrajinski ministar energetike.

Najveći ukrajinski proizvođač električne energije DTEK grupa objavio je ranije da će Kijev u ponoć preći sa vanrednog na privremeni režim isključenja struje.

Kurir.rs/Ukrinform

Ne propustitePlanetaTEŠKA SITUACIJA U UKRAJINI: Milioni ljudi BEZ STRUJE posle žestokih ruskih napada (FOTO)
kyiv.jpg
PlanetaUŽASNI PRIZORI SMRZNUTOG KIJEVA: Ljudi lampama tumaraju po ulicama, uplašeni i izgladneli! OTVARAJU TAČKE NEPOBEDIVOSTI!
xxxxx02-epa-roman-pilipey.jpg
PlanetaSVE TEŽA SITUACIJA U UKRAJINI! Zelenski: Više od 10 miliona Ukrajinaca bez struje!
screenshot-10.jpg
PlanetaDRAMATIČNO! KIJEV UTONUO U MRKLI MRAK: Preko dana građani čekali u redu za vodu!
xxxxx01-epa-roman-pilipey.jpg