Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je da ne vidi šanse za brzo pridruživanje Ukrajine Evropskoj uniji, a isključio je mogućnost da do toga dođe već 2027. godine.

- Pristupanje 1. januara 2027. godine ne dolazi u obzir, to je nemoguće. Svaka zemlja koja želi da se pridruži Evropskoj uniji mora prvo da ispuni takozvane Kopenhaške kriterijume, a to je proces koji obično traje nekoliko godina - rekao je Merc, prenosi Tas.

Nemački kancelar je istakao da je važno da Ukrajina ima perspektivu koja će otvoriti put ka pristupanju, ali je naglasio da je to dugoročan proces.

- Na tom putu možemo postepeno približiti Ukrajinu Evropskoj uniji. To je uvek moguće, ali tako brzo pristupanje jednostavno nije moguće - kazao je Merc.

On je, komentarišući situaciju u Ukrajini i mirovne pregovore, naveo da je EU u bliskom kontaktu s američkom i ukrajinskom delegacijom.

- Zajednički smo pripremili dokumenta i dobro je što su sada u toku direktni pregovori Ukrajine i Rusije. Pratimo ih sa velikim entuzijazmom i čvrsto se nadamo njihovom brzom završetku - izjavio je kancelar.

