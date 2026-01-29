Slušaj vest

Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je da ne vidi šanse za brzo pridruživanje Ukrajine Evropskoj uniji, a isključio je mogućnost da do toga dođe već 2027. godine.

- Pristupanje 1. januara 2027. godine ne dolazi u obzir, to je nemoguće. Svaka zemlja koja želi da se pridruži Evropskoj uniji mora prvo da ispuni takozvane Kopenhaške kriterijume, a to je proces koji obično traje nekoliko godina - rekao je Merc, prenosi Tas.

Nemački kancelar je istakao da je važno da Ukrajina ima perspektivu koja će otvoriti put ka pristupanju, ali je naglasio da je to dugoročan proces.

- Na tom putu možemo postepeno približiti Ukrajinu Evropskoj uniji. To je uvek moguće, ali tako brzo pristupanje jednostavno nije moguće - kazao je Merc.

Nemački kancelar Fridrih Merc govori na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu Foto: GIAN EHRENZELLER/KEYSTONE

On je, komentarišući situaciju u Ukrajini i mirovne pregovore, naveo da je EU u bliskom kontaktu s američkom i ukrajinskom delegacijom.

- Zajednički smo pripremili dokumenta i dobro je što su sada u toku direktni pregovori Ukrajine i Rusije. Pratimo ih sa velikim entuzijazmom i čvrsto se nadamo njihovom brzom završetku - izjavio je kancelar.

U Parizu je održan sastanak Zelenskog, evropskih lidera, uz učešće Kušnera i Vitkofa, gde je dogovoreno slanje evropskih vojnih snaga i uspostavljanje bezbednosnih garancija za Ukrajinu nakon prekida vatre Foto: LUDOVIC MARIN / POOL/AFP POOL

Prethodno je Fajnenšel tajms objavio da ukrajinska verzija mirovnog sporazuma, koju su predstavile SAD, predviđa pristupanje Evropskoj uniji do 1. januara 2027. godine.

