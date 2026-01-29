Slušaj vest

Kina je pogubila 11 čanova porodične kriminalne bande bazirane u Mjanmaru koja je ubila 14 kineskih državljana i vodila prevare i kockarske operacije vredne više od milijardu dolara, objavile su vlasti.

Gradski narodni sud u Vendžuu objavio je jutros da je izvršeno pogubljenje.

Sud je osudio tih 11 osoba na smrt u septembru prošle godine.

Među pogubljenim su Ming Guoping i Ming Džendžen za koje je sud utvrdio da su vodili prevare i kockarske operacije kao i ključni članovi grupe Džu Veičang, Vu Hongming i Luao Džiandžang.

Grupa je uložila žalbu koju je sud odbacio u novembru.

Članovi ove kriminalne grupe privedeni su u novembru 2023. godine kada su vlasti Kine izvršile pritisak na vlasti graničnih oblasti koje dele sa Mjanmarom da se obračunaju sa prevarama.

Centri za prevare postali su "biznis velikih razmera" u jugoistočnoj Aziji, posebno u Mjanmaru, Kambodži i Laosu gde pomešana dobrovoljna i krijumčarena radna snaga sprovodi digitalne prevare nad žrtvama širom sveta.

Vlasti u regionu su pod međunarodnim pritiskom Kine, SAD i drugih zemalja da rade na suzbijanju kriminalnih aktivnosti.