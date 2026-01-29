MARKO RUBIO KAŽE DA ĆE OVO BITI "REDOVAN PROCES"

Tehnički razgovori između SAD, Danske i Grenlanda oko dogovora o bezbednosti na Arktiku su počeli, rekao je sinoć državni sekretar SAD Marko Rubio.

Ministri spoljnih poslova Danske i Grenlanda formirali su radnu grupu čiji cilj je da se bavi analizom razlika u odnosima sa SAD koje su došle do izražaja na sastanku u Vašingtonu, sa potpresednikom SAD Džej Di Vensom i Rubiom, ranije ovog meseca.

Ta radna grupa je formirana posle ponovljenih poziva predsednika Donalda Trampa da SAD preuzmu Grenland, samoupravnu dansku teritoriju, da bi se suprostavili pretnjama od Rusije i Kine, što su Grenland, Danska i evropski saveznici snažno odbacili.

"Počinje danas i biće redovan proces", rekao je Rubio govoreći o radnoj grupi. On je to rekao tokom svedočenja u Odboru Senata za spoljne odnose."Pokušaćemo da to radimo tako da ne bude kao medijski cirkus svaki put kada se vode ovi razgovori jel mislimo da to stvara veću fleksibilnost na obe strane da se stigne do poztivnog rezultata", rekao je Rubio.

Dansko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da su jučerašnji razgovori bili usmereni na to kako mogu da odgovore na američku zabrinutost oko bezbednosti na Arktiku a da istovremeno poštuju crvene linije Kraljevine Danske koje se odnose na suverenitet Grenlanda.

Trampove obnovljene pretnje poslednjih nedelja da će anektirati Grenland, poluautonomnu teritoriju Danske, koja je saveznica u NATO, poremetilo je američko-evropske odnose.

Tramp je ranije ovog meseca objavio da će uvesti nove carine za Dansku i za još sedam evropskih zemalja koje su se usprotivile njegovim pozivima za preuzimanje Grenlanda.

Međutim, naglo je odustao od tih pretnji kada je uz pomoć generalnog sekretara NATO Marka Rutea ;postignut "okvirni" sporazum koji se odnosi na pristup tom ostrvu.

Malo detalja tog sporazuma je dostupno javnosti.

Posle oštrih reakcija evropskih saveznika na njegovu retoriku o Grenlandu Tramp je objavio, na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu prošle nedelje, da isključuje mogućnost upotrebe američke vojne sile da se domogne Grenlanda.

Predsednik SAD je odustao od pretnji carinama i umekšao retoriku kada je Vol strit pretrpeo najveće gubitke u više meseci zbog zabrinutosti da bi Trampove ambicije oko Grenlanda mogle da podstaknu trgovinski rat i suštniski pocepaju NATO, 32-člani transatlantski vojni savez koji je bio osnova za bezbednost posle Drugog svetskog rata, piše agencija AP.

Rubio je u svedočenju u Senatu želeo da umanji uticaj Trampovog rascepa s Evropom oko Grenlanda.

"Imamo malo posla pred nama ali mislim da ćemo završiti na dobrom mestu, i mislim da ćete isto čuti od naših kolega u Evropi vrlo uskoro", rekao je Rubio.