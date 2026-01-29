Slušaj vest

Američka reperka Niki Minaž javno je pohvalila predsednika SAD Donalda Trampa, nakon što ju je pozvao da mu se pridruži na bini tokom događaja posvećenog promociji takozvanih „Trampovih računa“. Tom prilikom izjavila je da je „verovatno njegov najveći obožavalac“.

Dok je najavljivao Minaž, koja se pojavila u upečatljivom belom krznenom kaputu, Tramp se našalio da bi mogao da „pusti nokte poput njenih, jer mu se takav stil dopada“. Takođe je istakao da je na izborima 2024. godine ostvario dobar rezultat među „njenom zajednicom“, aludirajući na afroameričke birače.

Minaž je poručila da čvrsto stoji iza predsednika i da se njen stav neće promeniti, bez obzira na kritike i negativne komentare, prenosi CNN. Naglasila je da je napadi i osporavanja samo dodatno podstiču da mu pruži još snažniju podršku.

Reperka je dodala da neće tolerisati kampanje blaćenja i, kako je navela, „maltretiranje“, poručivši da oni koji u tome učestvuju neće proći nekažnjeno.

"On ima mnogo snage iza sebe i Bog ga štiti", zaključila je Minaž.

„Trampovi računi“ predstavljaju nove poreski povlašćene investicione račune namenjene deci mlađoj od 18 godina, osmišljene radi podsticanja dugoročne štednje i izgradnje imovine kroz ulaganja u indeksne fondove.

Ovi računi uvedeni su Zakonom o jednom velikom lepom zakonu (OBBBA) iz 2025. godine i predviđaju početni depozit od 1.000 dolara iz američkog trezora za decu rođenu između 2025. i 2028. godine koja ispunjavaju propisane uslove.