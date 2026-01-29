Slušaj vest

Novi snimak prikazuje Aleksa Pretija pre nego što je ubijen u sukobu sa agentima ICE-a, pokazujući kako se ruga njima dok izaziva haos i oštećuje far na vozilu. Video pruža novu perspektivu na događaje koji su prethodili njegovoj smrti.

Na snimku se vidi kako Preti viče na agente: „Je*i se!“, a zatim uzvikuje: „Šta je, dođavola, s tobom? Svaka odluka koju si doneo u životu je pogrešna!“ Jednog od agenata naziva „kučkom sa biber sprejom“ i „je*enim smećem“ dok ulaze u svoje terence da napuste prostor.

Potom Preti viče: „Pokvasi me, majku mu!“

Zvuk razbijene plastike se čuje dok se terenac okreće, a oštećeno zadnje svetlo je jasno vidljivo. Agent iskače kroz zadnja vrata dok Preti pokazuje srednji prst i viče: „Je*i se!“ Više agenata potom se okuplja oko njega i napada ga, dok šokirani prolaznici vrište u pozadini.

U prvom snimku objavljenom u sredu, Pretijev šešir spada, a vrh njegove glave se poklapa sa linijom kose vidljivom na snimku od subote, koji prikazuje njegov fatalni sukob sa policajcima Granične patrole.

Policajci koji su ga okružili ispaljuju suzavac i biber kuglice u gomilu, a zatim ga puštaju iz hvata. Nakon toga agenti počinju da se razilaze. Preti, koji je, kako se vidi, imao pištolj na pojasu kao i na dan pucnjave, skuplja stvari koje su mu pale tokom tuče i odlazi.

Dejli mejl je razgovarao sa Maksom Šapirom, poreskim advokatom iz Mineapolisa koji je snimio originalni video. Šapiro je objasnio da njegov sin ide u vrtić nedaleko od mesta gde je snimao, i da učestvuje u grupnom ćaskanju roditelja preko Signala koji „patroliraju uglovima blizu ulaza“ kako bi nadgledali agente ICE-a.

„Na kraju sam otišao da posmatram i kada sam stigao tamo, stigao sam baš u trenutku kada se gospodin Preti suočavao i napadao od strane nekih pripadnika ICE-a“, rekao je Šapiro.

Aleks Preti Foto: X/Prntscreen/@einfeyn