Tri dečaka od 13, 15 i 16 godina ušla su u taksi u Turgu Murešu u Rumuniji i zatražila od vozača da ih odveze do mesta udaljenog oko 10 kilometara. Tokom vožnje priznali su da nemaju novca da plate vožnju, pa ih je vozač izbacio napolje. Tada se jedan od maloletnika bacio na 54-godišnjeg muškarca sa nožem.

"Prvo su izašli, a onda se jedan od njih vratio, izvadio nož i ubo vozača. Sva trojica su privedena. Bila su trojica i jedan od njih... Uboden je u lice, ispod nosa. Čak i da nisu imali novca, odveo bi ih, izbacio i rešio ih se", priča vlasnik taksi firme.

"Bila su dva policijska vozila. Ne znam šta se dešava u ovoj zemlji, šta je bilo i u Temišvaru..."

"Već 35 godina sam u ovom selu, ali ovako nešto nisam čuo", kažu meštani.

Muškarac je uspeo da pozove hitne službe i ubrzo je prevezen u bolnicu. Pukom srećom je preživeo.

"Imao je ranu na nivou desne polovine lica i nosne pregrade. Trenutno je na ORL odeljenju da se problem sanira, stabilan je. Možemo reći da je imao mnogo sreće, moglo je biti mnogo teže u smislu disanja", izjavio je lekar Lučijan Mirauc.

Deca pobegla odmah nakon napada

Protiv maloletnika je otvoren krivični predmet zbog nanošenja telesne povrede i razbojništva.

"Tri mladića se više nisu nalazila na mestu incidenta, ali su u kratkom roku operativno locirana od policijske patrole. Utvrđeno je da se radi o trojici maloletnika", rekla je Aleksandra Luka, portparolka policije Mureša.

"Videli smo da šetaju sa psima, psuju, voze bicikle. Obično taksisti odbijaju da dolaze u ovaj kraj jer je daleko. Šokantno, sada kad ste mi rekli, drhtim", kažu komšije.

Rumunska policija je saznala da su napadači prethodne večeri pobegli iz smeštaja. Njihov nestanak niko nije primetio sve do napada.

"Bez dozvole su napustili objekte porodičnog tipa, bili su pod merom zaštite, korisnici sistema. U okviru naše ustanove sprovešćemo istragu na nivou kuće da vidimo kakvi su bili uslovi", rekao je Doru Konstantin, portparol Generalne direkcije za socijalnu pomoć i zaštitu dece Mureš.