Jedna osoba je poginula, a osam je povređeno u saobraćajnoj nesreći u Tokiju u četvrtak, u kojoj je učestvovalo službeno vozilo Kancelarije vlade Japana i još pet automobila.

Prema izvoru iz istrage, u lančanom sudaru u kojem je učestvovalo šest vozila, službeni automobil kancelarije kabineta sudario se sa drugim vozilom oko 30 sekundi nakon što je napustio kancelariju premijerke Sanae Takaiči 22. januara.

Veruje se da je vladino vozilo udarilo u raskrsnicu u okrugu Akasaka u tokijskom okrugu Minato u četvrtak oko 18:30 časova, izazvavši sudar više vozila.

Na osnovu snimka nesreće, smatra se da je vozač automobila Vlade ignorisao crveno svetlo i ušao u raskrsnicu preko ograničenja brzine, prema izveštajima medija. Takođe, čini se da nema značajnih tragova kočenja na putu.

Metropolitanska policijska uprava pažljivo istražuje okolnosti nesreće zbog sumnje da je počinjena opasna vožnja koja je rezultirala smrću ili povredama - krivično delo koje nosi maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora.

U nesreći je poginuo Noboru Akaši, 32-godišnji kancelarijski radnik koji je bio putnik u taksiju koji je učestvovao u nesreći. Navodi se da je još osam osoba zadobilo lakše do teške povrede.

Veruje se da je vladino vozilo, prilikom ulaska u raskrsnicu, udarilo u karavan koji se kretao upravno na njega. Sila udarca je oborila karavan u taksi koji se kretao pored njega, poslavši oba vozila na drugu stranu puta, gde su se sudarila sa još tri vozila, uključujući i kamion za smeće.

Prema analizi podataka o vozilu, automobil se kretao brzinom dvostruko većom od dozvoljene brzine od 60 kilometara na sat u području u kojem se dogodio sudar, a vozač (69) po ugovoru, koji je upravljao vozilom, ignorisao je crveno svetlo i udario u drugi automobil bez kočenja, prenosi agencija Kjodo.

Vozač automobila za koji se smatra da je izazvao nesreću je 69-godišnji muškarac zaposlen u kompaniji koju Kancelarija kabineta angažuje za svoje transportne potrebe. On je hospitalizovan nakon što je zadobio povrede u nesreći.

Vozač je u vreme nesreće bio na poslu, dok su dva muškarca u pedesetim godinama na zadnjem sedištu zadobila teške povrede, poput preloma kostiju. Prema izveštajima, trenutno su u bolnici na lečenju.