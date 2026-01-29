Slušaj vest

Snimak iz kokpita ukrajinskog jurišnog aviona Su-25, koji je oboren tokom borbene misije, poslednjih dana preplavio je društvene mreže i ponovo prikazao stvarnost rata u Ukrajini.

Video, za koji se veruje da je snimljen kamerom postavljenom na desnom krilu letelice, prikazuje poslednje, izuzetno napete trenutke leta pre uništenja aviona tokom borbenog zadatka 7. februara 2024. godine, piše specijalizovani vojni portal Vor Zoun.

Na snimku se vidi kako Su-25 leti pravo i stabilno u trenutku kada je pogođen. Iznenadni blesak i mlaz varnica označavaju pogodak, za koji se tvrdi da je posledica ruskog dalekometnog projektila vazduh–vazduh R-37M.

Prema navodima Vor Zouna, u napadu je poginuo pilot Stanislav Rikov, što su kasnije potvrdile i ukrajinske vlasti. Rikov je važio za jednog od najiskusnijih pilota Ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva; tokom službe izvršio je čak 385 borbenih misija.

Dramatični snimci munjevito su se proširili internetom, izazvavši snažne reakcije širom sveta i dodatno naglasivši ekstremne rizike sa kojima se svakodnevno suočavaju borbeni piloti.

U trenutku pogotka dolazi do snažne eksplozije, a moguće je da je projektil rastrgao i deo pilotske kabine. Spoljašnji rezervoar goriva odvaja se od letelice, nakon čega avion počinje nekontrolisano da se rotira. Trup izgleda rasporen, vidi se izvučen stajni trap, a potom se Su-25 raspada u vazduhu i ruši ka tlu u plamenu.

Sudbina pilota bila je zapečaćena za manje od 20 sekundi: od prvih znakova pogotka do trenutka kada je jedan deo krila završio na zemlji. U tom izuzetno kratkom vremenskom razmaku gotovo da nije postojala nikakva realna mogućnost za aktiviranje izbacujućeg sedišta Zvezda K-36, ukoliko je ono uopšte ostalo funkcionalno nakon razornog udara.