Polovina pristalica predsednika SAD Donalda Trampa podržava vojnu intervenciju u Iranu, dok ideju o zauzimanju Grenlanda vojnom silom podržava petina učesnika ankete briselskog portala Politiko.

Pristalice Trampovog pokreta MAGA (Make America Great Again - Učinimo Ameriku ponovo velikom), inače poznate po protivljenju učešću SAD u stranim ratovima, podržale bi upotrebu vojne sile američke administracije u inostranstvu.

Prema istraživanju Politika, 65 odsto Trampovih glasača podržava vojnu akciju SAD protiv najmanje jedne potencijalne zemlje, uključujući Iran, Grenland, Kubu, Kolumbiju, Kinu i Meksiko.

Najveću podršku bi imala vojna intervencija u Iranu - oko 50 odsto Trampovih pristalica.

Nasilno preuzimanje Grenlanda bi podržalo 21 odsto učesnika ankete sprovedene od 16. do 19. januara, pre njegovog govora u Davosu kada je rekao da neće primeniti vojnu silu na toj danskoj autonomnoj teritoriji.

1/6 Vidi galeriju Američki nosač aviona "USS Abraham Linkoln" stigao na Bliski istok, predsednik Donald Tramp preti Iranu Foto: MC3 JERINE LEE/US NAVY HANDOUT HANDOUT/U.S. NAVY, Mass Communication Specialist 2n HANDOUT/U.S. NAVY, Seaman Daniel Kimmelman/US Navy

Da SAD treba da preduzme vojnu akciju u Meksiku podržava 32 odsto ispitanika koji su glasali za Trampa 2024, u Kolumbiji 30 odsto, a na Kubi 28 odsto.

"Podaci ankete pružaju jasan uvid u politički pokret koji prilagođava svoje stavove 'Amerika na prvom mestu' kako bi objasnio Trampovu široku upotrebu američke vojne moći, od organizovanja hvatanja lidera Venecuele do bombardovanja iranskih nuklearnih postrojenja", navodi Politiko, dodajući da njegove najnovije pretnje Teheranu ističu promenu u Republikanskoj stranci.

Tramp je juče upozorio da Iranu ističe vreme za postizanje sporazuma i da je američka flota koja se nalazi blizu zemlje spremna da izvrši misiju "brzo i nasilno" ako bude potrebe.

"Ako verujete u Trampovu teoriju da je naš cilj da učinimo sve što možemo da zaštitimo Amerikance, a to uključuje i uklanjanje loših ljudi na određenim mestima, onda je to 'Amerika na prvom mestu'", rekla je glavna urednica nestranačkog časopisa Cook Political Report Ejmi Volter.

1/14 Vidi galeriju Protesti u Iranu Foto: NEIL HALL/EPA, Vahid Salemi/AP, UGC/VALIDATED UGC

Za razliku od vojne akcije protiv druge zemlje, ona smatra da bi slanje trupa na Bliski istok ili Venecuelu, slično ratovima u Iraku i Avganistanu, izazvalo podele u njegovoj bazi.

Među demokratama je znatno manja podrška vojnim akcijama SAD u stranim zemljama – samo 18 odsto pristalica bivše potpredsednice Kamale Haris bi podržalo akciju u Iranu, 11 odsto u Kolumbiji i na Kubi i 10 odsto u Meksiku.

Tramp je više puta pretio vojnom intervencijom u tim zemljama u okviru borbe protiv krijumčarenja narkotika u SAD.

1/7 Vidi galeriju Džej Di Vens sa suprugom Ušom Vens tokom posete Grenlandu Foto: AP Jim Watson

Hapšenje predsednika Venecuele Nikolasa Madura podržalo je 73 odsto Trampovih pristalica.

Većina Trampovih glasača (59 odsto) smatra da je njegova posvećenost međunarodnim pitanjima tokom prve godine drugog mandata u Beloj kući u pravoj meri, dok je 26 odsto zabrinuto da fokus na inostranstvo dolazi na račun hitnih unutrašnjih pitanja.

1/8 Vidi galeriju Velike kineske vojne vežbe oko Tajvana Foto: Printscreen/Youtube/The Sun

Izvan njegove baze lojalista, 44 odsto Amerikanaca ocenjuje da američki predsednik previše vremena troši na spoljne poslove umesto na domaće izazove, dok je među glasačima Kamele Haris taj procenat čak 66 odsto.